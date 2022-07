Ulrich Körner ist der neue Hoffnungsträger bei der Credit Suisse

Kommentar Voilà, der nächste Hoffnungsträger bei der Credit Suisse kommt Thomas Gottstein muss gehen, Ulrich Körner kommt. Hat die CS mehr als ein Führungsproblem? Niklaus Vontobel 27.07.2022, 22.45 Uhr

Ulrich Körner, neuer CEO der Swiss. Bild: Salvatore Di Nolfi / EPA

Thomas Gottstein war als Chef der Credit Suisse schlicht nicht gut genug. So klingt das am Tag seiner Absetzung, so liest es sich zwischen den Zeilen der Medienmitteilung. Und tatsächlich hat er keine gute Figur gemacht, als er eine neue Ära versprach, eine grosse Offensive – und darauf Skandale und Milliardenabschreiber folgten. Also weg mit Gottstein, her mit Ulrich Körner und alles wird gut. So die Hoffnung. Doch für diese Erklärung dauert die Misere der CS viel zu lange. Der Aktienkurs fällt seit Jahren in immer neue Tiefen. Bald kostet die Aktie weniger als einen Fünflieber. Und irgendwie ist für diese CS niemand gut genug. Gottstein nicht. Davor auch Severin Schwan nicht. Sein Doppelmandat gehe nicht, als Chef des Pharmakonzerns Roche und als CS-Verwaltungsrat. António Horta-Osório war nicht gut genug als Verwaltungsratspräsident. Er flog zu viel herum mit dem Firmenjet. Und auch unter Tidjane Thiam als Chef erholte sich der Aktienkurs nicht wirklich.