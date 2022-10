Wirtschaftsnobelpreis: Ehre für Ex-Notenbankchef Bernanke

Nobelpreis Der Lehman-Bestatter: Ex-US-Notenbank-Chef Ben Bernanke erhält den Wirtschaftsnobelpreis Bernanke stand in der Finanzkrise an der Spitze der US-Notenbank und ist deshalb ein kontroverser Preisträger. Doch seine Forschung über die Rolle von Geschäftsbanken in Wirtschaftskrisen war wegweisend – wie auch jene der Co-Preisträger Douglas Diamond und Philip Dybvig. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.10.2022, 18.39 Uhr

Der frühere Chef der US-Notenbank, Ben Bernanke. Jacquelyn Martin / ap

Die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises erhält zwar Jahr für Jahr weltweite Aufmerksamkeit, aber normalerweise nur von einem sehr kleinen und gut informierten Spartenpublikum. Dieses Jahr vergab die Jury in Stockholm die Auszeichnung aber an ein amerikanisches Ökonomen-Trio, aus dem einer klar heraussticht.

Ben Bernanke stand 2002 bis 2014 an der Spitze des US-Noteninstituts. Die Wahl des 69-Jährigen löste in den sozialen Medien eine für die Spartenveranstaltung wohl beispiellose Welle von Reaktionen aus. Auffallend viele sind negativ, bisweilen auch sarkastisch. Bernanke gilt in den Augen vieler mindestens als Mitschuldiger an der globalen Finanzkrise von 2008, deren Folgen bis heute spürbar sind.

Ein Fehler – oder eben doch nicht?

Bernanke und seine damaligen Mitstreiter, der New Yorker Gouverneur Timothy Geithner und der seinerzeitige US-Finanzminister Henry Paulson, hätten die Wall-Street-Bank Lehman Brothers niemals in Konkurs gehen lassen dürfen, argumentieren viele damalige Zeitzeugen bis heute. Zu diesen gehören natürlich nicht wenige Banker.

Sie sagen, die Lehman-Pleite habe die Finanzmärkte unsicherer und fragiler gemacht und letztlich auch die Bewältigung der späteren Krisen unnötig verteuert – und nun auch noch zum heftigen Anstieg der Inflation geführt. Bei diesen Leuten steht Bernanke gerade sehr tief im Kurs.

Daran ändert auch nichts, dass dieser und seine Mitbeschuldigten seit 15 Jahren einmütig argumentieren, eine staatliche Rettung von Lehman sei aufgrund der Insolvenz dieser Bank damals aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich gewesen.

Ob es tatsächlich ein Fehler war, Lehman in Konkurs zu schicken, vermag der Wirtschaftsprofessor Philippe Bacchetta von der Universität Lausanne trotz seiner langen Erfahrung als Geldtheoretiker bis heute nicht mit Sicherheit zu sagen: «Es stimmt, die Finanzmärkte sind mit jenem Ereignis instabiler, fragiler geworden. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir nicht mehr blind an die Sicherheit von Banken glauben.» Letzteres wertet Bacchetta als positives Ergebnis der Finanzkrise.

Geehrt als Wissenschaftler

Aber Bernanke wurde auch nicht für seine Arbeit als US-Notenbank-Chef gewürdigt, betonte das Jurymitglied John Hassler im Anschluss an die Preisverkündigung. Geehrt wurde der Amerikaner für seine Forschung über die Gründe für die grosse Wirtschaftskrise in den 1930er-Jahren.

Seit den frühen 1960er-Jahren galt die von Milton Friedman und Anna Jacobson Schwartz begründete Erklärung, dass es die Notenbank damals verpasst hatte, die Geldschleusen zu öffnen, und so eine fatale Abwärtsspirale mit nachfolgender Massenarbeitslosigkeit und grosser Armut in Gang brachte.

Bernanke wies in den früheren 1980er-Jahren aber nach, dass das schlechte Funktionieren des Bankensystems und eine daraus folgende Kreditklemme eine zentrale Rolle spielten, dass aus einer relativ kleinen Rezession eine grosse Depression entstehen konnte. «Bis 1983, als Bernanke seine Erkenntnisse publizierte, hatte das Bankensystem lediglich anekdotische Bedeutung in der wissenschaftlichen Erforschung der Depression», sagt Bacchetta. «Darum ist seine Ehrung vollauf gerechtfertigt und unter Makroökonomen wie mir eigentlich ganz unbestritten.»

Die zwei anderen Preisträger

Philip Dybvig von der Washington University in St.Louis. zvg

Bernankes Wissen um die Bedeutung des Bankensystems in einer Wirtschaftskrise war in der Finanzkrise zweifellos hilfreich, um einen Flächenbrand zu verhindern. Einen gewichtigen Anteil daran hatten im Urteil der Nobelpreisjury mindestens indirekt aber auch die beiden anderen geehrten US-Ökonomen, Douglas Diamond und Philip Dybvig. Diese hatten 1980 in einem gemeinsamen Aufsatz einerseits dargestellt, wie Banken durch die Transformation kurzfristig rückziehbarer Spareinlagen in langfristige Kredite eine wichtige Funktion ökonomischer Wachstumsfunktion erfüllten.

Douglas Diamond, Wirtschaftsprofessor an der Universität in Chicago. University of Chicago / epa

Aber die beiden zeigten auch, dass genau diese Fristentransformation zu dem potenziell instabilen Gleichgewicht führt, das in Krisenzeiten bei jedem Bankensystem mehr oder weniger deutlich zum Vorschein kommt.

Wenn das Vertrauen in die Qualität der Kredite beziehungsweise der Bilanzen der Banken verloren geht, haben die Sparer einen starken Anreiz, ihre Gelder abzuheben, was die Instabilität der Banken erst recht befördert. «Es handelt sich um ein einfaches, aber extrem wichtiges Modell, das überall gelehrt wird», sagt Bacchetta. «Die Arbeit hätte den Nobelpreis auch allein verdient.»

Bleibt die Frage, wie uns die gewürdigte Forschung in der Bewältigung der nächsten Finanzkrise helfen wird. Professor Bacchetta: «Die nächste Finanzkrise kommt bestimmt, aber sie kommt immer aus einer neuen Ecke, aus einer, die wir noch nicht richtig ausgeleuchtet haben.»

