Pharma Sandoz-Abspaltung: Novartis gibt dem Druck der Börse nach Sandoz, die auf die Herstellung von Nachahmermedikamenten spezialisierte Konzerndivision, könnte verkauft oder ausgegliedert werden. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 26.10.2021, 18.39 Uhr

Daniel Vasellas (rechts) Ideen werden rückgebaut. Novartis-Präsident Jörg Reinhardt lässt die Abspaltung von Sandoz prüfen. Keystone/Kenneth Nars/Andreas Seeholzer/Montage_CH Media

Ein Vierteljahrhundert nach der Gründung von Novartis bleibt stetige Veränderung die einzige Konstante beim Medikamentenmulti. Am Dienstag hat das Unternehmen im Rahmen der Kommunikation der Geschäftszahlen des dritten Quartals eine «strategische Überprüfung» der Division Sandoz angekündigt.

Diese erfolge ergebnisoffen und könne jeden Ausgang, von der Beibehaltung des Geschäfts bis zur Trennung, zum Resultat haben, teilte Novartis mit. Erfahrungsgemäss dürfte eine solche Überprüfung aber in einer Abspaltung von Sandoz enden.

Die Dekonstruktion eines Imperiums

Seit der frühere Sandoz-Manager Jörg Reinhardt im Februar 2014 bei Novartis das Präsidium des Verwaltungsrates übernommen hat, ist der Konzern in schnellen Schritten von der Strategie seines Vorgängers Daniel Vasella abgerückt. Mit der Idee einer Risikodiversifizierung hatte Vasella den Konzern auf mehrere Beine gestellt und diese mit Akquisitionen verstärkt.

2004 rezyklierte Vasella den Namen der Novartis-Vorgängerfirma Sandoz als Marke für die damals im vollen Aufbau befindliche Generika-Division. In jenem Jahr brachte das Geschäft mit rund 13000 Angestellten einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Dollar ein. Im Jahr darauf erfolgte die Übernahme der deutschen Hexal-Gruppe in Holzkirchen, die das Verkaufsvolumen um weitere 1,7 Milliarden Dollar erhöhte und die Zahl der Mitarbeitenden auf 20000 steigen liess.

Im vergangenen Jahr spielte Sandoz mit noch immer rund 20000 Mitarbeitenden 9,6 Milliarden Dollar Umsatz ein – rund doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Trotz dieser eindrücklichen Produktivitätssteigerung ist die Umsatzmarge von Sandoz seit Jahren tendenziell rückläufig. Vor zehn Jahren hatte Sandoz aus jedem Umsatzdollar rund 15 Cents Betriebsgewinn gezogen. 2020 betrug dieser Wert noch 10 Cents.

Es gehe darum herauszufinden, wie der Wert der Novartis-Aktionäre am besten maximiert werden können, sagt Konzernchef Vasant Narasimhan und liefert so das Motiv für die «strategische Überprüfung» von Sandoz. Die Novartis-Aktionäre mussten sich in der jüngeren Zeit in der Tat mit einer eher bescheidenen Rendite zufriedengeben.

Seit der Amerikaner Narasimhan im Februar 2018 als Nachfolger seines Landsmannes Joe Jimenez nach Basel gekommen war, hat der Aktienkurs nur gut vier Prozent zugelegt. Im Vergleich haben die Titel von Roche 60 Prozent gewonnen. Auch der SMI liegt mit einem Plus von 30 Prozent seit Februar 2018 weit vor Novartis. Die Sandoz-Abspaltung wäre deshalb keine Überraschung. In Finanzkreisen wird erwartet, dass der Schritt schon vor Ende 2022, dem von Novartis genannten spätesten Datum, kommuniziert werden könnte.

Ein Beobachter glaubt sogar, die Abspaltung könnte bereits Anfang 2022 mit der Veröffentlichung der Jahreszahlen angekündigt werden. Es sei mit einer separaten Kotierung von Sandoz nach dem Vorbild der 2019 abgespalteten Alcon zu rechnen, meint der Novartis-Kenner.

Abspaltung im Stil von Alcon könnte bald kommen

Gegenüber Finanzanalysten hat Narasimhan gestern allerdings betont, Sandoz sei im Vergleich zu Alcon stärker in den Novartis-Konzern integriert, was gegen einen schnellen Prozess sprechen würde. Allerdings hat Novartis ihr Generika-Division in den vergangenen drei Jahren operationell schon weitgehend aus dem Konzernverbund herausgelöst. Die Zentrale wurde von Holzkirchen in Deutschland nach Basel verlegt, wo 170 der schweizweit 310 Sandoz-Mitarbeitenden tätig sind.

Ironischerweise hatte Novartis unter der Reinhardts Präsidentschaft zunächst die industriellen und administrativen Prozesse des Gesamtkonzerns zentralisiert – in der vergeblichen Hoffnung, eine dessen Produktivität zu verbessern. Gleichzeitig hat Reinhardt Vasellas Diversifizierungsstrategie bis auf Sandoz vollständig rückgängig gemacht:

Viel erreicht hat er damit aber auch nicht. Seit 2014 haben die Novartis-Aktien 22 Prozent an Wert gewonnen. Halb so viel wie Roche und der Gesamtmarkt.