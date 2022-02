Novartis macht Dienst nach Vorschrift

Pharmabranche Grosse Zahlen, kleine Wirkung: Novartis macht nur Dienst nach Vorschrift Der Pharmamulti erfüllt zwar die von ihm selbst genährten Erwartungen der Investoren, aber das reicht an der Börse nicht einmal mehr für das Mittelmass. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 02.02.2022, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Novartis-Standort Stein geht die Impfstoffherstellung für Biontech/Pfizer auch 2022 weiter. Zvg / Aargauer Zeitung

Das Corona-Virus hat die Welt der Medikamentenhersteller gehörig durchgeschüttelt. Die zwei Jahre Pandemie haben gereicht, um alte Gewissheiten wie die Entwicklungszeiten für neue Impfstoffe über den Haufen zu werfen. Schlagartig hat der weltweite Kampf gegen das Virus auch neue Grundlagentechnologien wie mRNA ans Licht gezerrt und diesen einen beispiellosen Anwendungsfall geliefert.

Wettbewerb zwischen Technologieplattformen

Es ist davon auszugehen, dass die Corona-Erfahrung den Herstellern von Impfstoffen neue Perspektiven eröffnet. Die Rede ist von Impftherapien, die auch gegen nicht infektiöse Krankheiten wirken könnten. Was sich von solchen Ideen letztlich materialisieren wird, bleibt abzuwarten. Für eine breite Öffentlichkeit deutlich geworden ist indessen die Tatsache, dass sich der neue Wettbewerb in der Pharmaindustrie um ganze Technologieplattformen dreht.

Über Sieg oder Niederlage in der Pharmaforschung entscheide künftig, wer auf den aussichtsreichsten Plattformen forsche, erklärte Novartis-Chef Vasant Narasimhan am Mittwoch anlässlich der Bilanzpräsentation an einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Selbstredend hat sich Novartis eine Führungsrolle in der Plattformstrategie auf die Fahne geschrieben.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander

Novartis-Chef Vas Narasimhan. Simon Dawson / Bloomberg

Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft bei Novartis offensichtlich noch eine Lücke. «Natürlich sind wir nicht dort, wo wir sein wollen», räumte Narasimhan auf die Frage ein, wie der schwache Aktienkursentwicklung seit seiner Ankunft als CEO per Anfang 2018 bewerte (+10 Prozent). Indessen zeigte sich der Manager ganz in amerikanischer Manier von der optimistischen Seite.

Der Patentablauf verschiedener grosser Medikamente werden Novartis in den nächsten Jahren zwar Umsatzeinbussen von geschätzten 9 Milliarden Dollar bescheren. Doch es gäbe genügend Nachschub, um den Konzern weiter voranzubringen. Novartis will den Umsatz im kommenden Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich ausweiten und mindestens im Hauptgeschäft mit Originalmedikamenten eine überproportionale Steigerung der Profitraten erreichen.

Erwartung erfüllt - wenn auch knapp

Das ist dem Unternehmen im vergangenen Jahr gelungen, aber nur knapp, wie viele kritische Finanzanalysten feststellten. Als Folge sackte der Aktienkurs um fast 4 Prozent auf gegen 78 Franken ab. Der positive Kurseffekt, der im Dezember vom angekündigten Aktienrückkauf im Wert von 15 Milliarden Dollar mit dem Geld aus dem Verkauf der Roche-Beteiligung ausgegangen war, verpufft zusehends.

Vielleicht hätten sich manche Investoren durch eine etwas grosszügigere Erhöhung der Dividende gütlich stimmen lassen. Doch dem Unternehmen fehlt schon seit geraumer Zeit die Begeisterungsfähigkeit. Das ist auch nicht wirklich überraschend, wenn man sich die langjährige Entwicklung der 20 umsatzstärksten Medikamente vor Augen führt. In einem Vergleich der Ranglisten von 2018 und 2021 sind 16 Produktnamen identisch.

Der frühere Avexis-Chef ist Weg - kein gutes Signal

Zu den neuen Umsatzspitzenreitern gehört die Therapie Zolgensma, die zur Behandlung einer schlimmen Muskelkrankheit eingesetzt wird. Das Produkt hatte Novartis 2018 zusammen mit der Erfinderfirma Avexis für 8,7 Milliarden Dollar eingekauft. Inzwischen spielt es einen Jahresumsatz von 1,35 Milliarden Dollar ein. Das als teuerstes Medikament der Welt berühmt gewordene Produkt ist zuletzt nur noch durch die Ausweitung des Vermarktungsgebietes gewachsen. In den USA haben die Verkäufe stagniert. Im Sommer hat der frühere Avexis-Präsident Dave Lennon Novartis verlassen. Das ist kein gutes Zeichen, denn Avexis ist eine dieser Technologieplattformen von denen Narasimhan gesprochen hat. Deren Wert besteht in der Qualität der darauf tätigen Forscher.

Eine grosse Enttäuschung wurde das Augenheilmittel Beovu, dem Analysten bei der Lancierung im Jahr 2019 einen Umsatz bis 2021 von 4,4 Milliarden Dollar zugetraut hatten. Geworden sind es gerade einmal 182 Millionen Dollar. Offenbar hat das Produkt im Konkurrenzvergleich stärkere Nebenwirkungen gezeigt. Es gibt eine ganze Reihe anderer Medikamente, die heute noch längst nicht dort sind, wo sie Novartis haben wollte. Ob sich dies durch den forcierten Umbau des Konzerns ändert, muss sich noch weisen.

News zu Sandoz gibts erst im zweiten Halbjahr

Zu der im Herbst angekündigten strategische Überprüfung des Generikaherstellers Sandoz werde es erst im zweiten Halbjahr Neuigkeiten geben, gab Finanzchef Harry Kirsch bekannt. Einem Bericht der «Financial Times» zufolge stehen Private-Equity-Investoren mit Angeboten von um die 25 Milliarden Dollar bereits Schlange. Noch ist aber nicht entschieden, ob Novartis das Geld nehmen oder Sandoz abspalten und den Novartis-Eigentümern quasi als Ausschüttung oder Dividende in die Hände legen will. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass es zu einer Trennung zwischen Novartis und Sandoz kommen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen