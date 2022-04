Dauerbaustelle Novartis: Es wird umgebaut, um zu sparen

Pharmaindustrie Dauerbaustelle Novartis: Der Pharmakonzern sucht weiter nach der Wachstumsformel Onkologie-Sparte wird integriert, drei Top-Manager müssen gehen, eine Milliarde Dollar soll gespart und das Wachstum beschleunigt werden. Alles so einfach? Investoren sind ratlos. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 04.04.2022, 17.00 Uhr

Novartis: Aussen ists ruhig, innen wird alles umgestellt. Biondopictures / bz Zeitung für die Region

Vasant Narasimhan gönnt Novartis keine Ruhe. Seit fünf Monaten warten 20’000 Sandoz-Beschäftigte auf den Entscheid, was mit ihnen dereinst geschehen soll. Wird Sandoz verkauft oder soll die auf die Herstellung von Nachahmermedikamenten spezialisierte Novartis-Tochter eine eigenständige, börsenkotierte Firma werden? Oder soll Sandoz am Ende doch ein integraler Teil des Basler Pharmamultis bleiben. Noch bevor diese wichtigen Fragen geklärt sind, kündigt der Novartis-Chef bereits den nächsten organisatorischen Einschnitt an.

Die Onkologie-Sparte, die Narasimhans Vorgänger Joseph Jimenez 2016 zu einem separaten Geschäftsbereich gemacht hatte, wird in die Pharmadivision zurück integriert. Danach soll die integrierte Pharmadivision in zwei operativ selbständige geografische Division aufgetrennt werden. Das US-Geschäft, das 2021 mit einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar 36 Prozent zu den Gesamtverkäufen von Novartis beigetragen hatte, kommt unter die Führung des bisherigen US-Pharmachefs Victor Bulto. Er erhält in seiner Region nun auch die Verantwortung für das Geschäft mit Krebstherapien.

Grosser Karrieresprung für Marie-France Tschudin

Chefin des Pharmageschäft: Marie-France Tschudin. Novartis

Einen noch grösserer Karriereschritt macht Marie-France Tschudin, die erst 2019 zu vom US-Konkurrenten Celgene zu Novartis gestossen war. Die in Frankreich geborene, in Portugal und Brasilien aufgewachsene und unter anderem an der Westschweizer Kaderschmiede IMD Lausanne zur Managerin ausgebildete Ökonomin mit Schweizer Pass erhält neu die Zuständigkeit für das ganze Pharmageschäft von Novartis ausserhalb der USA. Das entspricht einem Jahresumsatz (2021) von rund 28 Milliarden Dollar beziehungsweise einem Anteil am Gesamtgeschäft in Höhe von 64 Prozent.

Onkologie-Chefin Susanne Schaffert muss gehen

Über die Klinge springen muss die bisherige Onkologiechefin Susanne Schaffert. Narasimhan hatte die 54-jährige Deutsche erst auf Anfang 2019 zur Leiterin dieser Sparte erhoben. Auch der globale Forschungschef John Tsai und der für die globale Organisation der Produktionsstätten zuständige Robert Weltevreden werden verabschiedet. Während letzterer durch die Zentralisierung aller Betriebseinheiten (Produktion, IT, Immobilienbewirtschaftung, Einkauf etc). quasi wegrationalisiert respektive durch den neuen Chef der globalen Operations-Einheit, Steffen Lang, ersetzt wird, soll Tsai durch den vormaligen Novartis-Chefmediziner Shreeman Aradhye substituiert werden. Dieser hatte den Konzern Anfang 2017 nach sieben Jahren verlassen und kehrt nun in einer höheren Position zurück.

Novartis-Chef Vasant Narasimhan. Novartis

Narasimhan sagt, Novartis könne sich unter dem neuen Organisationsmodell «noch stärker auf ihre therapeutischen Kerngebiete (…) ausrichten». Er sagt, das Organisationsmodell sei ein «zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie», denn es mache Novartis agiler, wettbewerbsfähiger, fokussierter und effizienter. Zu der reichlich hochtrabenden Ansage passt Narasimhans Aussage, die «organisatorischen Verbesserungen» führten in den nächsten Jahren zu einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von vier Prozent pro Jahr beziehungsweise zu einer besseren Entwicklung der Gewinnmarge. So verspricht Novartis Einsparungen bei den Vertriebs- und Gemeinkosten von «mindestens» einer Milliarden Dollar pro Jahr. Obschon der Umbau zweifellos auch zu einem grösseren Stellenabbau führen wird, macht Novartis dazu keine Aussagen.

Neuorganisation kaschiert enttäuschende Entwicklung

Eine andere Leseart als diejenige, die Narasimhan für seine jüngste Umstrukturierung präsentiert, könnte die über alles gesehen enttäuschende Entwicklung der Onkologie-Sparte sein, die Jimenez im Frühjahr 2016 aus der der Pharmasparte ausgegliedert hatte, um den Wachstumsambitionen des Roche-Rivalen in diesem Bereich mehr Nachdruck zu verschaffen. Doch das Onkologie-Geschäft von Novartis ist seit 2016 nur gut halb so stark gewachsen wie das restliche Pharma-Geschäft. Mit einem Umsatz von 15,5 Milliarden Dollar war es 2021 ein Viertel kleiner als jenes von Roche. Hoffnungsträger wie die neuartige T-Zellen-Therapie «Kymriah» zur Behandlung von Leukämie haben die hohen Erwartungen nicht erfüllt.

Dementsprechend ratlos zeigten sich am Montag auch die Investoren. Die Novartis-Aktien avancierte zwar um mehr als ein Prozent auf über 81 Franken, aber die Roche-Titel legten deutlich stärker zu.

