Neuausrichtung Novartis und der Traum der «reinen» Pharmafirma Der Basler Pharmakonzern meldet für das vergangene Jahr solide Ergebnisse. Künftig will er sich auf hochpreisige, spezialisierte Therapien konzentrieren. Das birgt Risiken. Pascal Michel 2 Kommentare 01.02.2023, 17.00 Uhr

«Wir waren bisher nicht gut genug darin, unser Verkaufspotenzial zu nutzen»: Der 46-jährige Vas Narasimhan. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA

Eine «reine, innovative» Pharmafirma wolle Novartis werden: Dieses Ziel bekräftigte Konzernchef Vas Narasimhan am Mittwoch vor den Medien in Basel. Dazu hatte der Konzern im vergangenen Jahr zu einem umfangreichen Umbau angesetzt. Die Generikasparte Sandoz wird noch im zweiten Halbjahr abgespalten. Daneben krempelt der Konzern seine Organisation um. Die Sparten Krebsmittel und übrige Medikamente wurden zu einem Bereich fusioniert. Chefin wurde Marie-France Tschudin. Gleichzeitig kürzt Novartis massiv bei den Personalkosten. Rund 8000 Angestellte weltweit verlieren bis 2024 ihren Job. In der Schweiz trifft es 1400 Mitarbeitende. Der Grossteil erhält noch in diesem Jahr die Kündigung.

Mit der Neuausrichtung zu einem «pure player», wie es Narasimhan gerne nennt, versucht Novartis auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Neue, hochspezialisierte Therapien sollen mehr Umsatz in die Kasse spülen – und vor allem eine höhere Marge generieren. Die Gewinnmarge lag gemäss dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht bei 33 Prozent. Das ist dem Management zu tief: Bis 2027 will Novartis eine Marge von 40 Prozent erzielen. Sandoz stand diesem Ziel im Weg. Die grösste Generikafirma Europas löste 2022 mit 20,6 Prozent eine wesentlich geringere Gewinnmarge und drückte den Wert innerhalb des Konzerns.

Der Fokus liegt auf fünf Geschäftsbereichen

Wo die Herausforderungen liegen, machte Narasimhan bei der Präsentation der Jahreszahlen klar. «Wir waren bisher nicht gut genug darin, unser Verkaufspotenzial zu nutzen.» Will heissen: Novartis bringt viele neue Medikamente auf den Markt. Aber: Unter dem Strich schaut dabei zu wenig Ertrag heraus. Und genau hier soll die neue Strategie ansetzen: Mit hoch spezialisierten Therapien in den Bereichen Herzkreislauf, Immunologie, Neurologie, solide Tumore und Blutkrankheiten soll das Wachstum beschleunigt werden.

Doch wer wie Novartis bereits mehr als 50 Milliarden Dollar jährlich umsetzt, für den ist weiteres Wachstum keine einfache Aufgabe. Das spiegeln die Ergebnisse des vergangenen Jahres. Zwar erwirtschaftete der Konzern ein solides Ergebnis. Er verkaufte für 50,5 Milliarden Dollar Medikamente, was einem Plus von 4 Prozent zu konstanten Wechselkursen entspricht. Das operative Ergebnis lag mit 9,2 Milliarden aber 13 Prozent tiefer. Die höheren Restrukturierungskosten dämpften hier das Ergebnis. Diese schlugen mit 1,2 Milliarden zu Buche, was nun erstmals öffentlich wurde.

Ebenso geschmälert haben den Ertrag Abschreibungen in der Höhe von einer Milliarde Franken. Klammert man diese einmaligen Kosten aus, wie Novartis dies für die Berechnung seiner «Kernzahlen» tut, resultiert dennoch ein Zuwachs: Das sogenannte operative Kernergebnis lag bei 16,7 Milliarden (+8 Prozent), der Kernreingewinn bei 13,35 Milliarden Dollar (+8 Prozent).

Portfolio muss mithalten

Um das Wachstum- und Margenziel in fünf Jahren zu erreichen, muss Novartis-Chef Vas Narasimhan liefern. Die Kassenschlager wie Cosentyx oder Entresto spülen zwar noch fast je 5 Milliarden pro Jahr an Umsatz in die Kasse. Doch zumindest für Cosentyx muss Novartis bald Ersatz finden: Das Medikament verliert in fünf Jahren den Patentschutz.

Die Strategie, ausschliesslich auf hochpreisige Therapien zu setzen, birgt also auch ein Risiko: Um in diesem Segment mitzuspielen, braucht es Produkte, die nachweislich das Leben der Patienten retten oder verlängern. Die Regierungen, Krankenkassen und Behörden müssen auch davon überzeugt werden, dass sie die satten Preise wert sind. Wer dies nicht schafft, kann rasch abgehängt werden. Novartis sieht sich mit einem vielversprechenden Mittel gegen Brustkrebs, Prostatakrebs oder Hämoglobinurie aber ausreichend gerüstet.

Was es für den Novartis-Chef heisst, die gesteckten Ziele zu verfehlen, bekommt Narasimhan bereits zu spüren. Für das vergangene Jahr erhält er einen Lohn in der Höhe von 8,45 Millionen Franken - fast drei Millionen Franken weniger als noch im Vorjahr. Die schleppenden Verkäufe in den Coronajahren führten dazu, dass er einige lohnrelevante Ziele verfehlte. Bei der Transformation des Konzerns hat der Chef selbst also allergrösstes Interesse daran, dass das Unternehmen seine Versprechungen in die Tat umsetzen kann.

