Conny Kalcher ist oberste Kundenchefin der Zurich Versicherung

Oberste Kundenchefin Mit dem Bausatz von Lego krempelt Conny Kalcher nun die Zurich-Versicherung um Conny Kalcher ist verantwortlich für sämtliche Kundenbelange beim Zurich-Konzern. Die ehemalige Lego-Managerin soll die Traditionsversicherung zu einer unverwechselbaren Marke machen. Roman Schenkel Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Sie investiert viel, um die Kunden zu verstehen: Zurichs oberste Kundenchefin Conny Kalcher. Valentin Hehli

Hier die unverwechselbaren farbigen Legosteine, aus denen sich «Star Wars»-Welten oder «Harry Potter»-Schlösser zusammenbauen lassen. Da die austauschbaren Policen für Motorfahrzeug-, Haftpflicht- oder Lebensversicherungen. Die Produkte, für deren Vermarktung Conny Kalcher zuständig war und heute ist, könnten nicht unterschiedlicher sein. Seit zwei Jahren ist sie für sämtliche Kundenbelange beim Schweizer Versicherungskonzern Zurich zuständig. Ihre Funktion wurde eigens neu geschaffen. Sie rapportiert direkt an Zurich-CEO Mario Greco, das unterstreicht ihre Bedeutung. Ihre Aufgabe: Mehr aus der Marke Zurich herauszuholen. Die bald 150-Jahre alte Assekuranz soll unverwechselbar werden. Eine Marke, die für etwas steht. Die sich abgrenzt von anderen. Wie Adidas von Nike. Wie VW von Renault.

Dafür wurde Kalcher geholt. 33 Jahre lang hat die Dänin in führenden Positionen für den Spielzeughersteller Lego gearbeitet, zuletzt war sie für die Entwicklung der Marke zuständig. Die Managerin weiss aus dem Effeff was es braucht, um ein «einzigartiges und unverwechselbares Kundenerlebnis» herbeizuführen.

Doch während Lego-Produkte sofort Kinderaugen zum Leuchten bringen, sind Versicherungen nicht das, was Kundinnen und Kunden elektrisiert. Vor allem sind sie überall gleich. Gibt es irgendwo eine Innovation, wird sie von der Konkurrenz sogleich kopiert. Der Wettbewerb läuft über den Preis. Wer wachsen will, senkt die Preise, setzt so aber die Profitabilität aufs Spiel. Versicherer suchen deshalb händeringend nach anderen Attributen, mit denen sie sich positiv unterscheiden können. Da liegt die Marke auf der Hand. Wie aber soll aus zwar wichtigen, jedoch langweiligen Produkten eine unverwechselbare Marke geschaffen werden?

Lego verlor seine Klientel aus den Augen

Lego sei auch nicht immer so erfolgreich gewesen, entgegnet Kalcher. Um die Jahrtausendwende kamen die Bausteine etwas aus der Mode. «Die Eltern wollten, dass die Kinder damit spielen, aber nicht die Kinder selbst.» Lego habe damals den direkten Draht zu seiner eigentlichen Klientel, sprich zu den Kindern, verloren. «Wir hatten unsere Prozesse, wir hatten unsere Produkte. Wir waren überzeugt davon. Also hatten die Kinder damit zu spielen», erzählt Kalcher, die seit vor zwei Jahren aus Henley-on-Thames in der Region London nach Zürich gezogen ist.

Doch Kinder und deren Spielverhalten hatten sich grundlegend verändert. Neue Produkte konkurrenzierten die Bausteine mit den acht Punkten, die reine Spielzeit der Kinder schrumpfte wegen anderer Hobbies. 1998 schrieb Lego erstmals seit der Gründung einen Verlust. 1000 Angestellte verloren ihren Job. Es folgte eine fünf Jahre lange Durststrecke.

Vom Spielzeughersteller zum Geschichtenerzähler

Lego reagierte radikal. «Wir krempelten alles um und richteten uns komplett auf unsere Kunden aus», erzählt Kalcher. Was wollen die Kinder und wie kann Lego seine Produkte daran anpassen? «Nur mit der Beantwortung dieser Fragen konnten wir relevant bleiben», sagt sie. Dabei interessierte sich Lego nicht nur für die Spielzeit im Kinderzimmer, sondern auch dafür, welche Bücher sie am Abend lesen und welche Filme oder Serien sie am TV schauen. Lego liess gar Mitarbeitende bei Familien mit Kleinkindern wohnen, um deren Spielverhalten zu verstehen.

«Wir bauten Lego von einer Spielzeugfabrik in eine Firma um, die Geschichten erzählt», sagt Kalcher. Neue Themenwelten wurden eingeführt; Filme, Computerspiele, Lego-TV kamen hinzu. Immer war die Lego-Managerin eine treibende Kraft bei diesen Innovationen. Ihr Kompass: Die Bedürfnisse der Kundschaft. Der Turnaround gelang: Von 2004 bis 2016 konnte Lego seinen Umsatz mehr als versechsfachen.

Die Kunden von Zurich verändern sich

Bei Zurich sei es ein ähnlich gelagertes Problem. «Die Zielgruppe verändert sich. Die Generation der Millennials hat klare Vorstellungen, was sie will. Traditionelle Versicherungen gehören immer weniger dazu.» Um relevant zu bleiben, müsse sich Zurich verändern und sich stärker an ihren Kundinnen und Kunden ausrichten. «Versicherungen sind nicht bekannt für viel Kundenkontakt. Und wenn man einmal Kontakt hat, geht es meist um einen Schaden», sagt Kalcher. Diesen müsse man möglichst gut und schnell abwickeln. Viel kann auch mit guten Informatikprozessen getan werden. «Das erhöht die Loyalität der Kunden», erklärt sie. Studien zeigen, dass zufriedene Kundinnen und Kunden, die Versicherung deutlich öfter weiterempfehlen und auch mehr Produkte kaufen.

Bei Zurich kann Conny Kalcher viel anwenden, was sie bei Lego gelernt hat. Sie lässt die Kundenprozesse präzise und standardisiert auswerten. «Wir investieren viel um zu verstehen, wer unsere Kunden sind.» Zufriedene Kundinnen und Kunden und eine in gutem Licht erscheinende Marke – das sind zwei wesentliche Treiber für die Ziele von Zurich: die Zahl der Kunden zu steigern. «Seit wir die Kundenzufriedenheit messen, haben wir von Jahr zu Jahr zugelegt», sagt Kalcher. In den ersten neun Monaten dieses Jahres gewann Zurich netto 1,5 Millionen Neukunden hinzu.

Zufriedene Kunden sind aber nur ein erster Schritt. «Wir müssen auch ausserhalb des klassischen Kontakts mit ihnen in einen Dialog treten», sagt Kalcher. Heute wünschten sich Kunden von Firmen oft einen Zweck. Man wolle deshalb nicht nur Schadenbeheber, sondern auch Ratgeber sein. «Versicherer sind schlechte Geschichtenerzähler, hier wollen wir zulegen», sagt Kalcher. Deshalb sucht der Konzern Themen, die für sein Geschäft, aber auch für die Kunden wichtig sind. Gefragt seien Themen wie Nachhaltigkeit, Hochwasserschutz oder Klimawandel. So ist zum Beispiel die Initiative «Zurich Forest» in Brasilien entstanden. Bis zum Ende der aktuellen Pflanzsaison (Februar 2022) werden es fast 250.000 Bäume sein, die gepflanzt werden.

Steve Jobs hielt nicht viel von Kundenbefragungen

Hat der Kunde denn immer Recht? Apple-Ikone Steve Jobs sagte einst: «Du kannst nicht die Kunden fragen, was sie wollen, und versuchen, ihnen das zu geben. Wenn du es fertiggestellt hast, wollen sie schon wieder etwas anderes.» Kalcher sieht es umgekehrt: «Wer die Kunden nicht ernst nimmt, wird irrelevant». Sie hört sich deshalb auch die negativsten und bösesten Rückmeldungen an. «Suche gezielt das negative Feedback und behebe das Problem, wenn es sinnvoll ist. Dann kommst du vorwärts.»

Doch ist es am Schluss nicht einfach der Preis einer Police, der für einen Kunden ausschlaggebend ist, ob er bei Zurich, Mobiliar oder Helvetia eine Versicherung kauft? «Sie könnten Ihre Legos auch in China bestellen, das funktioniert gut und ist obendrein noch günstig», kontert Kalcher. Was aber, wenn ein Teilchen verloren geht? «Wenn Sie das Original kaufen, dann können Sie jedes Teil online bestellen und kriegen es schnell geliefert.» Ein erfolgreiches Unternehmen müsse sich abheben. Deshalb kaufen die Kundinnen und Kunden bei Firmen wie Lego. Und deshalb sollen sie auch künftig zu Zurich kommen.

