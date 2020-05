Odlo hat einen neuen Eigentümer 14.05.2020, 17.27 Uhr

(gr) Eigentümerwechsel bei Odlo: Wie der in Hünenberg ansässige Outdoor-Ausstatter mit norwegischen Wurzeln mitteilte, wurde er von der Schweizer Investmentgesellschaft Monte Rosa Sports Holding erworben. Bisher befand sich Odlo in Händen des vom grössten norwegischen Private-Equity-Unternehmen Herkules Capital AS aufgelegten Herkules Fonds III. Die Transaktion erfolgte laut Mitteilung am Mittwoch, über den Kaufpreis wurden allerdings keine Angaben gemacht.