Schluss für Reka und Postfinance bei Fairtiq: Das steckt dahinter

Öffentlicher Verkehr Darum können Sie bei Fairtiq bald nicht mehr mit Reka und älteren Postcards bezahlen – diese Lösung gibt es Die beliebte Ticket-App Fairtiq wechselt bald den Zahlungsanbieter. Reka-Checks werden deshalb nicht mehr akzeptiert. Davon sind Tausende betroffen. Es gibt aber einen einfachen Weg, um trotzdem weiterhin mit der Reka-Card bezahlen zu können. Stefan Ehrbar 1 Kommentar 23.01.2023, 05.00 Uhr

Hunderttausendfach genutzt, aber bald nicht mehr mit Reka-Card: Die ÖV-App Fairtiq. Christian Beutler/Keystone

Die Ticketing-App Fairtiq verspricht komfortable Reisen mit dem öffentlichen Verkehr: Vor dem Beginn einer Fahrt mit Bahn, Bus oder Tram braucht es lediglich einen Wisch auf dem Smartphone oder der Apple Watch zum Einchecken und am Schluss einen weiteren zum Auschecken. Die App berechnet danach automatisch das günstigste Billett und verrechnet es mit dem hinterlegten Zahlungsmittel. Selbst mehrfaches Umsteigen ist kein Problem.

Eine Schwierigkeit kommt aber auf jene zu, die mit ihrem Reka-Guthaben zahlen und für Inhaber einer älteren Postfinance-Karte. Denn in naher Zukunft werden diese Zahlungsmittel nicht mehr akzeptiert. Der Kreis der Betroffenen ist gross. Alleine Reka hat 7000 Kundinnen und Kunden über die Änderung informiert. Die Bezahlung mit Reka-Guthaben ist beliebt, denn viele können dieses über ihren Arbeitgeber mit Rabatt beziehen.

Der Grund für die Änderung liegt im Erfolg von Fairtiq: Die Firma bietet ihre Dienste zusehends auch im Ausland an. In 20 Gebieten in Österreich, Deutschland und Frankreich setzen ÖV-Unternehmen mittlerweile auf die Technik der Berner Firma. Deshalb wechselt Fairtiq nun zu einem grösseren Zahlungsanbieter, wie Sprecherin Barbara Tobler Steiner sagt.

Alternative Apps als Lösung

Das geschehe, um der Internationalisierung gerecht zu werden und den Kundinnen und Kunden übergreifend eine einfache Bezahlung zu ermöglichen. Der neue Zahlungsanbieter kann allerdings keine Zahlungen nach dem Schweizer Zahlungsprotokoll EP2 verarbeiten, weswegen die Reka-Card und ältere Postfinance-Karten nicht mehr akzeptiert werden.

Für Fairtiq-Nutzer, die auf Reka setzen, gibt es innerhalb der App keine Lösung für das Problem. Sie machen etwa drei Prozent der hiesigen Fairtiq-Kundschaft aus. Inhaber einer Postfinance-Karte können hingegen auf die neue Debit Mastercard des Instituts wechseln, wenn sie nicht sowieso schon eine erhalten haben.

Postfinance wechselt seit letztem Jahr die bisherigen Karten aus. Die neuen werden in Zusammenarbeit mit Mastercard herausgegeben und deshalb an deutlich mehr Orten akzeptiert. Bis im Frühling soll der für die Postfinance-Kundschaft kostenlose Austausch der Karten abgeschlossen sein.

Wer weiterhin mit Reka-Guthaben bezahlen möchte, kann die App wechseln. Dieselbe Funktionalität wie in der Fairtiq-App findet sich nämlich auch in den Apps «SBB Mobile» der SBB, der App «BLS Mobil» der Bahn BLS und der App «ZVV» des Zürcher Verkehrsverbunds. Im Hintergrund funktionieren diese genau gleich, denn die Technologie stellt auch dort die Firma Fairtiq. Anders als in der firmeneigenen App wird in diesen Apps aber weiterhin die Reka-Card akzeptiert.

Schon 87 Millionen Fahrten

Später soll die Reka-Card auch bei Fairtiq wieder genutzt werden können. Renato Belli, der Leiter Issuing und Acquiring bei Reka, sagt, die Organisation habe bereits Schritte eingeleitet. Zahlungsanbieter, die das Protokoll EP2 nicht verarbeiten können, sollen trotzdem angebunden und die Reka-Card somit als Zahlungsmittel beibehalten werden. Ab wann dies möglich ist, könne er aber noch nicht sagen.

Ebenfalls noch unklar ist der genaue Termin, ab dem die Reka-Card und ältere Postfinance-Karten nicht mehr in der Fairtiq-App akzeptiert werden. Ursprünglich war die Umstellung per Anfang Jahr vorgesehen. Nun spricht Barbara Tobler Steiner von Fairtiq davon, dass diese gemäss aktueller Planung im Verlauf der nächsten vier bis fünf Monate geschehe.

Das von Gian-Mattia Schucan gegründete Fairtiq wurde 2016 lanciert und setzte sich in den Jahren darauf in der Schweiz gegen die Konkurrenz-App «lezzgo» durch, die im Dezember 2020 eingestellt wurde. In den vergangenen Jahren konnte Fairtiq verschiedene Kunden aus dem Ausland gewinnen. So kann die App mittlerweile auch im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, im Karlsruher Verkehrsverbund oder in den Regionalzügen der Regionen Nouvelle-Aquitaine und Occitanie der französischen Bahn SNCF genutzt werden. Bisher wurden fast 87 Millionen Fahrten mit Fairtiq zurückgelegt. Die Firma beschäftigt 137 Mitarbeitende.

1 Kommentar Stefan Streit vor etwa 4 Stunden 2 Empfehlungen Es stimmt zwar grundsätzlich, dass es mit den Apps von BLS, SBB & ZVV Alternativen gibt. Nur entfallen bei diesen leider die 5% Fairtiq-Bonus bei regelmässiger Nutzung (fünf Tage im Kalender-Monat unterwegs, z.B. in der A-Welle) 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen