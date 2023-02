So kommen Sie künftig an die neue Gemeinde-Tageskarte

öffentlicher Verkehr Die beliebte Gemeinde-Tageskarte läuft Ende Jahr aus: So sieht das Nachfolgeangebot aus Die neue Tageskarte kann an jedem Gemeindeschalter bezogen werden. Und es gibt künftig nur noch ein schweizweites Kontingent. Pascal Michel Jetzt kommentieren 09.02.2023, 10.00 Uhr

Wo es noch Gemeinde-Tageskarten gibt, ist künftig online ersichtlich. Keystone

Für 44 Franken einen ganzen Tag lang den öffentlichen Verkehr nutzen: Das ist das Konzept der sogenannten Gemeinde-Tageskarte. Normalerweise kostet eine solche Karte bei den SBB mit einem Halbtax pro Tag 75 Franken. Doch um den öffentlichen Verkehr zu fördern, geben Städte und Gemeinden seit rund 20 Jahren ein Kontingent an stark vergünstigten Tagespässen ab. Diese sind auf dem ganzen GA-Netz einlösbar.

Doch das beliebte Angebot fällt Ende dieses Jahres weg. Der Grund: Die Digitalisierung des Angebots wäre «aufgrund der zahlreichen und unterschiedlichen Schnittstellen und IT-Lösungen nur mit einem unverhältnismässig hohen finanziellen und personellen Aufwand realisierbar», wie der Branchenverband Alliance Swiss Pass vor zwei Jahren entschieden hat. Zudem hätten Sparbillette und Spartageskarten zu einem rückläufigen Absatz der Tageskarte geführt. «Der Verkauf ist vielerorts nicht mehr kostendeckend und grossen Schwankungen ausgesetzt.» Das heisst: Teils blieben Gemeinden auf ihren Karten sitzen und erlitten finanzielle Verluste. In der Pandemie brach die Nachfrage nach der Gemeinde-Tageskarte um rund einen Viertel ein.

Neu gibt es ein schweizweites Kontingent

Nun präsentiert die ÖV-Branche zusammen mit dem Städteverband das Nachfolgeangebot: die «Spartageskarte Gemeinde». Das neue Angebot orientiert sich gemäss Branchenverband an der bekannten Spartageskarte des öffentlichen Verkehrs: «Es steht den Kundinnen und Kunden in zwei Preisstufen für die 1. und 2. Klasse mit oder ohne Halbtax zur Verfügung», heisst es in einer Mitteilung. Ausgegeben werde die Karte als personalisiertes Mobile- oder Papierticket. Die Verfügbarkeit kann online geprüft und die Karte am Schalter der Gemeinde der Wahl gekauft werden.

Die wohl weitreichendste Neuerung ist, dass die Kontingentierung entfällt. Bisher verfügten die Gemeinden über eine limitierte Anzahl Karten. Dementsprechend gross war an einigen Orten der Andrang. Teils kauften Frühbucher die Tageskarten bereits ein Jahr im Voraus. Nun gibt es eine schweizweite Obergrenze. Und: Die Karte kann an jedem Gemeindeschalter gekauft werden, nicht nur wie bis anhin bei der Einwohnergemeinde.

Das kostet die neue Karte

Die zwei Preisstufen bedeuten konkret: Wer früher bucht, reist günstiger. Die preiswertere Stufe steht bis maximal 10 Tage vor dem Reisetag zur Verfügung und kostet mit Halbtaxabo in der 2. Klasse 39 Franken. Es kann eine beliebige Anzahl gekauft werden, wobei jede Tageskarte personalisiert ist. Sie kann wahlweise als E-Ticket ausgedruckt oder als Mobile-Ticket per E-Mail bezogen werden.

Das Angebot ist ab Januar 2024 gültig. Alliance Swiss Pass

«Wir sind überzeugt, dass wir mit der Spartageskarte Gemeinde unseren Bewohnerinnen und Bewohnern weiterhin ein tolles Produkt anbieten können», sagte Monika Litscher, Vizedirektorin des Städteverbands. Auch Claudia Kratochvil-Hametner vom Gemeindeverband zeigte sich zufrieden: «Alle Personen können die Spartageskarte Gemeinde überall beziehen. Gleichzeitig haben die Gemeinden und Städte kein finanzielles Risiko mehr, da nur verrechnet wird, was auch verkauft wurde.»

