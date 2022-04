Zürich-München: Neuer Fernbus-Anbieter greift SBB & Flixbus an

Öffentlicher Verkehr Im Zweistundentakt von Zürich nach München: Neuer Fernbusbetreiber will SBB und Flixbus Passagiere abluchsen Auf der Strecke zwischen Zürich und München verkehren bald alle Züge mit schnelleren Fahrzeiten. Das hält die Fernbus-Konkurrenz nicht davon ab, ein neues Angebot im Zweistundentakt zu lancieren. Stefan Ehrbar 07.04.2022, 05.00 Uhr

Im Zweistundentakt von Zürich nach München: Der neue Anbieter Pinkbus. zvg / Pinkbus

Der «Pinkbus» leistet, was die Bahn nicht kann: einen umsteigefreien Zweistundentakt zwischen Zürich und München und umgekehrt. Die Firma bietet seit Freitag bis zu 76 Fahrten pro Woche auf dieser Strecke an. Tickets gibt es für einen Weg ab umgerechnet 16 Franken, einen Zwischenhalt gibt es nicht. Die Fahrzeit wird mit 3 Stunden 40 Minuten angegeben. Die Bahn legt die Strecke auf der schnellsten Verbindung in dreieinhalb Stunden zurück.