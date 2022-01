Corona-Ausfälle: Diese Bus-, Bahn- und Tramlinien fallen aus

Öffentlicher Verkehr Omikron schickt das Personal ins Bett: Diese Bahn-, Bus- und Tramlinien werden jetzt eingestellt Weil grosse Teile des Personals wegen einer Corona-Infektion oder einer Quarantäne ausfallen, reduzieren diverse Betriebe ihr Angebot. Die betroffenen Strecken in der laufend aktualisierten Übersicht. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 20.01.2022, 11.09 Uhr

Auch bei der Berner Bahn BLS fallen Verbindungen aus. Keystone

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt Yvon Flückiger, Teamleiter bei Postauto in der Westschweiz. In der SRF-«Rundschau» berichtet er von der aktuellen Personalsituation. «Morgen fehlt mir fast die Hälfte aller Mitarbeiter», sagt er. Deshalb müsse er morgens früh vor seiner Büroschicht noch selbst ein Postauto lenken.

Wie Flückiger geht es derzeit vielen Personalplanern im öffentlichen Verkehr. Die hohe Zahl von Infektionen mit dem Corona-Virus und Anordnungen von Quarantäne sorgen für Ausfälle beim Personal. Oft müssen Vorgesetzte, Ausbildner oder Büromitarbeitende mit entsprechender Befähigung einspringen. Doch nicht immer reicht das. Verschiedene Betriebe müssen das Angebot reduzieren. Derzeit betrifft das folgende Strecken:

- Region Bern: Die Berner Bahn BLS hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie das Angebot auf einzelnen Strecken ab Montag, 24. Januar reduziert. Die S31 zwischen Belp und Münchenbuchsee fällt aus, genauso wie die S51 zwischen Bern und Bern Brünnen Westside. Auf diesen Strecken gilt nur noch der Halbstundentakt. Zudem fallen die Regioexpress-Züge Spiez-Zweisimmen und Spiez-Interlaken Ost aus, genauso wie der Regionalzug Spiez-Frutigen. Auf all diesen Linien wird nur noch ein Stundentakt angeboten. Die Massnahmen gelten bis mindestens 2. Februar.

- Winterthur: Wie bereits Anfang Jahr muss Stadtbus Winterthur erneut das Angebot ausdünnen, wie der Betrieb am Donnerstag mitteilt. Die Buslinie 2E, die in Hauptverkehrszeiten verkehrt, wird per sofort eingestellt. Die Personalsituation habe sich in den letzten 48 Stunden «massiv zugespitzt», begründet das Unternehmen. Weitere Reduktionen seien nicht ausgeschlossen.

- Stadt Zürich: Weiterhin ausser Betrieb ist die Tramlinie 15 der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) zwischen Bucheggplatz und Bahnhof Stadelhofen. Dies gilt bis auf Weiteres. Auch die VBZ schliessen weitere Reduktionen nicht aus.

- Westschweiz: Die SBB hat bereits Anfang Januar die Linien L2 und L4 der S-Bahn Léman Express zwischen Coppet und Annemasse eingestellt. Diese Massnahme wird nun bis voraussichtlich 1. Februar verlängert, teilt die Bahn am Donnerstag mit.

- Internationale Züge: Im internationalen Bahnverkehr fallen vereinzelte Züge aus. Die TGV-Betreiberin Lyria hat etwa zwischen Zürich/Basel und Paris eine tägliche Verbindung gestrichen, genauso wie zwischen Genf und Paris. Ebenfalls reduziert ist das Angebot der grenzüberschreitenden S-Bahn Tilo im Raum Tessin-Norditalien.

Aktuelle Informationen zu Störungen und Ausfällen sammeln die SBB unter sbb.ch/166.

