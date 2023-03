CS-Drama: Bundesrat ritzt mit Notrecht das Öffentlichkeitsprinzip

Öffentlichkeitsgesetz Bundesrat sorgt mit Notrecht dafür, dass Credit-Suisse-Drama eine Blackbox bleibt Das Notrecht zur Zwangsfusion der Credit Suisse und der UBS verhindert den Zugang zu wichtigen Akten. Das befeuere Indiskretionen und Spekulationen, sagen Kritiker. Pascal Michel Jetzt kommentieren 23.03.2023, 12.00 Uhr

Mauer des Schweigens: Der Bundesrat will nicht preisgeben, wie die Verhandlungen zur CS-Übernahme abliefen. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Wer durchregiert, kann sich rasch daran gewöhnen. Keine lästigen Konsultationen, Vernehmlassungen oder runden Tische, stattdessen wird verordnet, was sonst in der trägen helvetischen Konsensdemokratie jahrelang reifen muss.

Daran hat der Bundesrat offenbar Gefallen gefunden. Er greift zunehmend auf Notrecht zurück, zuletzt beim Rettungsschirm für die Strombranche oder in der Covid-Krise. Bei der Zwangsheirat von UBS und Credit Suisse hat die Regierung die Anwendung des Notrechts noch verfeinert. Während in der Pandemie die Öffentlichkeit mithilfe des Öffentlichkeitsgesetzes den Bundesrat kritisch begleiten und beispielsweise Verträge mit Impfstofflieferanten verlangen konnte, ist dies bei der Fusion des Jahrhunderts nicht mehr vorgesehen.

In aller Stille hat der Bundesrat in der entsprechenden Notverordnung das Öffentlichkeitsgesetz ausgehebelt. Dort heisst es in Artikel 6: «Das EFD, die Finma und die Nationalbank tauschen nicht öffentliche Informationen aus (…). Der Zugang nach Öffentlichkeitsgesetz zu diesen Informationen und Daten ist ausgeschlossen.»

Bundesrat entscheidet, was öffentlich wird

Die Begründung für diese Ausnahmeregelung liefert der Bundesrat in der Erläuterung zur Notrechtsverordnung. Angesichts der «ausgewiesenen Sensitivität dieser Daten und Informationen und um eine klare Rechtslage zu schaffen», beschränke die Verordnung den Anwendungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes. Banken und Bund sahen ansonsten die Umsetzung der Verordnung – also die Verschmelzung von CS und UBS – in Gefahr.

«Müsste die betroffene systemrelevante Bank befürchten, dass die Verwaltungseinheiten Zugang zu den zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen gewähren müssen, könnte dies dazu führen, dass sie diese Informationen nicht, unvollständig oder mit grosser zeitlicher Verzögerung zur Verfügung stellen würde», heisst es in der Verordnung.

Ganz wohl scheint es dem Bundesrat mit der restriktiven Auslegung nicht zu sein. Denn er anerkennt, «dass Transparenz bezüglich des staatlichen Handelns wichtig und notwendig ist». «Diese ist mit dem vorliegenden Artikel nicht ausgeschlossen, sondern kann anderweitig hergestellt werden», heisst es. Dies, indem Bundesrat und Verwaltung selbst «wichtige Erkenntnisse, Eckwerte und Rahmenbedingungen in geeigneter Form» offenlegen.

Was das in der Praxis bedeutet, erklärt das Finanzdepartement auf Anfrage: Es verweist auf die Medienkonferenz am Sonntag und auf ein Dokument mit den wichtigsten Fragen und Antworten. Man bemühe sich, die Öffentlichkeit zu informieren. Im Klartext: Der Bund kann in Eigenregie entscheiden, was und wie er zum Ablauf der überstürzten Übernahme kommunizieren will.

«Befeuert Indiskretionen und Spekulationen»

«Dass mit Notrecht der Zugang zu öffentlichen Dokumenten ausgehebelt wird, ist bedenklich», sagt Martin Stoll, Geschäftsführer des Vereins Öffentlichkeitsgesetz.ch. Es sei legitim, dass Geschäftsgeheimnisse geschützt würden. Darauf nehme das Öffentlichkeitsgesetz aber ausreichend Rücksicht. Einfach pauschal die Herausgabe jeglicher Dokumente zum CS-Komplex mit Notrecht zu verweigern, sei staatspolitisch nicht haltbar. «Gerade wegen der Tragweite des Entscheids ist grösstmögliche Transparenz wichtig», sagt Stoll. Mit dieser Wegsperrklausel tue der Bundesrat das Gegenteil: «Er befeuert Indiskretionen und Spekulationen, statt Zugang zu den Fakten zu schaffen.»

Kürzlich zeichnete die «Financial Times» das CS-Drama anhand interner Quellen minutiös nach. Während der Bund mauert, sorgten Insider mit gezielten Lecks in der angelsächsischen Presse dafür, ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Die Öffentlichkeit bleibt auf der Strecke: Wegen der Klausel im Notrecht lassen sich diese Vorgänge nicht mit offiziellen Dokumenten beleuchten. Auf ein entsprechendes Zugangsgesuch dieser Zeitung verwies Karin Keller-Sutters Finanzdepartement auf die Ausnahmeregelung.

Adrian Lobsiger, der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte, war in die Erarbeitung der Verordnung nicht involviert und kann deshalb zum konkreten Fall nicht Stellung nehmen. Er hat sich in der Vergangenheit aber bereits kritisch zu solchen Spezialbestimmungen geäussert, die den Zugang zu Dokumenten einschränken, schreibt seine Sprecherin. «Dieses Vorgehen führt letztlich zu einer Schwächung des Öffentlichkeitsprinzips und der mit dem Öffentlichkeitsgesetz bezweckten Verwaltungstransparenz.»

Die Heimlichtuerei der Regierung könnte Thema in der Sondersession des Parlaments werden. National-und Ständeräte treten im April zusammen, um den Niedergang der Grossbank aufzuarbeiten. SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher kritsiert den Bundesrat: «Der Untergang der CS mit seinen massiven volkswirtschaftlichen Auswirkungen ist von öffentlichem Interesse. Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf Transparenz in der Aufarbeitung.»