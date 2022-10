Bald sonntags geöffnete Läden in Städten? Bund prüft Änderung

Öffnungszeiten Sieben Tage Shopping: Jetzt gerät die Migros ins Visier der Unia – ermöglicht der Bund die Sonntagsöffnung in den Städten? Die Gewerkschaft Unia macht im Streit um sonntags geöffnete Läden in Zürich einen Rückzieher. Dafür will sie jetzt die Migros bekämpfen – und muss sich auf eine Abwehrschlacht einstellen: Der Bund prüft, auch in grossen Städten die Sonntagsöffnung zu erlauben. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 30.10.2022, 05.00 Uhr

Soll das Einkaufen auch sonntags erlaubt sein? Keystone

Braucht der durchschnittliche Flugpassagier während seiner Reise ein neues Hörgerät, Designermöbel oder eine Omega-Uhr? Nein, findet die Gewerkschaft Unia – und wehrte sich deshalb dagegen, dass die Läden in der neuen Überbauung «Circle» des Flughafens Zürich auch sonntags geöffnet sind. Die dort angesiedelten Geschäfte, die mehrheitlich in einer gehobenen Preisklasse zuhause sind, erfüllten keine besonderen Bedürfnisse von Reisenden, argumentierte die Gewerkschaft.

Das sah der Kanton Zürich als bewilligende Behörde anders. Die Unia beugt sich nun definitiv dieser Einschätzung. Das bestätigt Sprecherin Nicole Niedermüller. Die Gewerkschaft ist aber nicht plötzlich zur Unterstützerin des Sonntagsverkauf geworden.

Vielmehr habe man eingesehen, dass der «Circle», wenn auch vom Flughafen durch einen Busbahnhof und Tramgleise getrennt, zum Perimeter des Flughafens gehöre. Und dort ist – wie in allen vom Bund definierten «Zentren des öffentlichen Verkehrs» – die Sonntagsöffnung erlaubt.

Die Tricks der Migros

Dass die Unia das Perimeter-Argument akzeptiert, liegt auch daran, dass sie es sich selbst zu eigen machen will. Denn den nächsten Kampf führt sie gegen die Migros. Diese hatte im Jahr 2019 neben dem Hauptbahnhof Zürich eine Filiale eröffnet, die sie von Anfang an sonntags öffnete – obwohl die Zollstrasse das Geschäft vom Bahnhofsareal trennt.

Die Bewilligung hatte das städtische Arbeitsinspektorat erteilt, das mittlerweile nicht mehr existiert und mit dem kantonalen Amt fusioniert wurde. Dieses untersagte die Sonntagsöffnung wieder, nachdem sich ein Journalist nach den rechtlichen Grundlagen erkundigt hatte. Die Migros griff zu einem Kniff, um sie beibehalten zu können: Sie öffnete die Filiale ohne Verkaufs-, aber mit Sicherheitspersonal. Dieses dürfe sonntags arbeiten, so die Argumentation der Detailhändlerin.

Die Unia will klagen

Die Unia ging erfolgreich dagegen vor: Das Verwaltungsgericht pfiff die Migros zurück. Doch dann sanierte die Stadt Zürich die Strasse vor der Filiale und funktionierte sie zu einer Tempo-20-Zone um. Damit gehöre die Filiale nun definitiv zum Bahnhofsareal und sei mit diesem verbunden, befanden die Juristen der Migros. Die Händlerin öffnet die Filiale seither sonntags wieder. Der Kanton Zürich stützt diese Interpretation.

Das will die Unia nicht akzeptieren – und greift auf das Perimeter-Argument zurück. «Auch wir argumentieren damit, dass die klar festgelegten Perimeter in Sachen Sonntagsöffnung verbindlich sein sollen», sagt Unia-Sprecherin Nicole Niedermüller. «Deshalb wird die Unia dagegen vorgehen. Die Filiale liegt nicht innerhalb des Perimeters des Hauptbahnhofs.» Die Gewerkschaft hat vom Kanton eine Feststellungsverfügung verlangt und erhalten. «Gegen diese werden wir nun klagen».

«Das wäre ein Dammbruch»

Der Streit um eine einzelne Filiale könnte als Lokalposse durchgehen. Doch es gehe um viel mehr, sagt Niedermüller. «Unser Kampf gegen einzelne, sonntags geöffnete Filialen wird oft kritisiert, auch mit dem Argument, dass es beispielsweise Studentinnen und Studenten gibt, die gerne sonntags arbeiten würden. Darum geht es aber nicht.»

Die Mehrheit des Verkaufspersonals wünsche sich am Sonntag einen freien Tag – auch weil ihnen schon unter der Woche eine hohe Flexibilität abverlangt werde. «Wenn einer Filiale erst einmal eine Sonntagsöffnung bewilligt wird, wollen die anderen auch. Das käme einem Dammbruch gleich.»

Kommen die Tourismus-Zonen?

Die nächste Abwehrschlacht steht der Unia schon bevor. Die Kantone Zürich, Tessin und Luzern haben Anfang Jahr die Forderung lanciert, dass Kantone auch in den Städten «Tourismuszonen» etablieren dürfen sollen, in denen die Sonntagsöffnung erlaubt ist. Hinter die Forderung haben sich die Konferenz der Kantonalen Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren sowie die Kantone, Städte und Gemeinden der Metropolitankonferenz Zürich gestellt.

Dazu müsste eine Verordnung geändert werden, die dieses Recht heute nur Gemeinden einräumt, die zu einem wesentlichen Teil vom Tourismus leben. Die absolute Zahl der Touristinnen und Touristen spielt dabei keine Rolle. So dürfen theoretisch Läden in einem kleinen Dorf im Berner Oberland mit wenigen Hundert Einwohnern sonntags öffnen, selbst wenn jährlich nur ein paar Tausende Touristen vorbeikommen, die Läden an der Zürcher Bahnhofstrasse, wo es Hunderttausende sind, hingegen nicht.

Parmelin will Sozialpartner treffen

Diese Art der Berggebiets-Förderung ist der Schweiz nicht fremd. Die Unterländer argumentieren damit, dass von einem starken Städtetourismus auch diese profitieren. «Die Forderung stösst auf viel Unterstützung», sagt die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). «Bundesrat Guy Parmelin steht ihr positiv gegenüber und hat sein Wohlwollen signalisiert. Jetzt ist eine zeitnahe Anpassung der Verordnung wichtig, um die Attraktivität der Städte zu verbessern und den Tourismusstandort Schweiz insgesamt zu stärken.»

Das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin bestätigt, dass es zur Zeit über die Revision der entsprechenden Verordnung diskutiert. «Die Gespräche laufen und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen», sagt Sprecherin Irène Harnischberg. Unter anderem werde sich Parmelin auch mit den Sozialpartnern austauschen. «Potenzielle Änderungen in diesem Bereich müssen gut abgestimmt werden.»

Nahm Coronakrise die Dringlichkeit?

Die Unia bereitet sich auf den Widerstand vor. Sie stelle sich gegen das Konzept, sagt Sprecherin Nicole Niedermüller. Ob die Forderung überhaupt einem Bedürfnis der Ladeninhaber entspricht, ist umstritten. Die Stadt St. Gallen hat mit einer Gesetzesänderung die Sonntagsöffnung in grossen Teilen der Innenstadt ermöglicht, wovon allerdings wegen dem übergeordneten Arbeitsrecht des Bundes fast nur Familienbetriebe profitieren können. Entsprechende Gesuche von Ladeninhabern gingen in den ersten Monaten keine ein.

Aus der Branche ist zudem zu hören, dass die Coronakrise dem Thema etwas die Dringlichkeit genommen hat: Viele Menschen arbeiten häufiger im Homeoffice und sind flexibler in der Gestaltung ihrer Arbeitstage, was dazu führt, dass sie tagsüber und unter der Woche mehr einkaufen. Selbst der Samstag verliert an Bedeutung, auch wenn er der umsatzstärkste Tag bleibt.

Nichtsdestotrotz: Die Händler unterstützen die Idee, mehr Sonntagsverkäufe zu ermöglichen. So heisst es beim Zürcher Warenhaus Jelmoli, man «begrüsse den Vorstoss» und die Idee, an Sonntagen vermehrt Einkaufsmöglichkeiten anbieten zu können. Damit werde die Innenstadt weiter gestärkt. Die Modekette PKZ teilt mit, Bedarf für eine permanente Öffnung an Sonntagen sehe man zwar nicht. Die Möglichkeit, punktuell mehr Sonntagsverkäufe durchzuführen – etwa vor Ostern, den Sommerferien oder in der Vorweihnachtszeit – begrüsse man aber.

Die Geschichte der Sonntagsöffnung Mit der «Lex Shopville» fing alles an Am Anfang stand ein Eigentor der Gewerkschaften: Bis vor Bundesgericht kämpften sie, weil ihnen die sonntags geöffneten Läden im Zürcher Hauptbahnhof missfielen. Im Jahr 2002 entschied das oberste Gericht zwar in ihrem Sinn – aber das Parlament zimmerte danach die «Lex Shopville», die 2005 von 50,6 Prozent der Stimmberechtigten angenommen wurde. Seither ist es allen Läden in «Zentren des öffentlichen Verkehrs» erlaubt, sonntags Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. Zunächst wurden die grössten 25 Bahnhöfe und die Flughäfen als solche Zentren definiert. Jahr für Jahr wuchs die Liste und umfasst mittlerweile 45 Bahnhöfe. Ebenfalls erlaubt ist die Sonntagsöffnung in Touristenorten, für Bäckereien, Apotheken, Kioske, Blumenläden und Tankstellenshops an Autobahnen und Hauptverkehrswegen. In gewissen Kantonen wie dem Aargau, Basel-Landschaft oder Schwyz ist die Sonntagsöffnung nicht generell verboten. Das übergeordnete Arbeitsrecht des Bundes verbietet es den normalen Läden dort allerdings, sonntags Personal zu beschäftigen, womit davon im Wesentlichen Familienbetriebe profitieren. (ehs)

