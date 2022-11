Öffnungszeiten: So lange sind die Läden in Städten offen

Öffnungszeiten Vor dem Weihnachtsverkauf: Hier sind die Läden wieder länger offen – und diese machen noch immer früher zu An Einkaufsmeilen wie der Zürcher Bahnhofstrasse sind so viele Shopping-Willige unterwegs wie seit Monaten nicht mehr. Zum Teil werden die Läden jetzt bis 22 Uhr geöffnet. In einigen Städten ist die Erholung weniger weit fortgeschritten. Händler fordern Lockerungen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald leuchten an der Zürcher Bahnhofstrasse wieder die Lichter. Die Passanten sind bereits schon zurück. Gaetan Bally / KEYSTONE

Schwer beladen mit Einkaufstüten wuselten Zehntausende am vergangenen Wochenende durch die Zürcher Bahnhofstrasse. Über 61’000 Passanten zählten die Sensoren des Dienstleisters Hystreet alleine am Samstag in der Mitte der bekannten Einkaufsmeile – eine Menge dreimal so gross wie die Stadt Aarau. Seit der letztjährigen Vorweihnachtszeit waren im Wochendurchschnitt nicht mehr so viele Menschen unterwegs gewesen, Sechseläuten und Street Parade ausgenommen.

Weil die Menschen zurückkommen, haben auch die Läden an der teuersten Shopping-Strasse der Schweiz wieder länger geöffnet. Nachdem sie in der Coronakrise die Öffnungszeiten verkürzten, herrscht vielerorts wieder «business as usual». Der Modehändler H&M verkauft seine Kleider in seinem grossen Bahnhofstrasse-Laden wieder Montag bis Samstag bis 20 Uhr, unter der Woche ab 9, am Samstag ab 8.30 Uhr. Die Warenhäuser von Globus und Jelmoli öffnen samstags um 9 und werktags um 10 Uhr und schliessen jeweils um 20 Uhr.

Einkaufsparadiese Shoppingcenter

Diese Öffnungszeiten seien keine Marketingmassnahme, sondern ein echtes Bedürfnis der Kundschaft, heisst es bei Jelmoli. «Die Frequenzen bewegen sich wieder ungefähr auf dem Niveau von 2019», sagt Sprecherin Patricia Schölly. In der kommenden Vorweihnachtszeit erwarte das Warenhaus wie jedes Jahr eine Zunahme in den Abendstunden und eine «belebte Innenstadt». Dazu beitragen sollen auch Events wie das «Night Shopping» am 24. und der «Black Friday» am 25. November, an denen die meisten Läden an der Bahnhofstrasse bis 21 Uhr offen halten.

In den Shopping-Centern herrscht nach coronabedingten Lockdowns bereits schon länger wieder Normalität. Im Shoppi Tivoli im aargauischen Spreitenbach sind die Läden wieder sechs Tage die Woche von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für die Einkaufszentren Sihlcity und Letzipark in Zürich und das Glatt in Wallisellen ZH, die zudem am «Black Friday» bis 22 Uhr geöffnet sind. Die Berner Zentren Westside und Shoppyland Schönbühl sind ebenfalls werktags bis 20 Uhr offen und führen zusätzlich einen wöchentlichen Abendverkauf bis 21 Uhr durch, schliessen aber samstags um 17 Uhr.

Die Mall of Switzerland im luzernischen Ebikon reizt das vergleichsweise restriktive Luzerner Regime ebenfalls aus: Werktags bis 19 Uhr, freitags bis 21 Uhr, samstags bis 17 Uhr heisst es dort. Gleiches gilt für die St.Galler Shopping-Arena. Der Basler St.-Jakob-Park macht wochentags um 20 Uhr und samstags um 18 Uhr dicht – dieselben Regeln, wie sie schon vor Corona galten. Spitzenreiter bei der Zahl der Verkaufsstunden ist das Seedamm-Center in Pfäffikon SZ: Montag bis Freitag werden dort bis 21 Uhr Waren verkauft, am Samstag bis 18 Uhr, am «Black Friday» bis 23 Uhr.

Weniger spontanes Kleider-Shopping über Mittag

Noch trauen nicht alle der Rückkehr der Normalität. Bei der Modekette PKZ heisst es zwar, im September seien die Frequenzen in den Läden wieder auf dem Niveau von 2019 gelegen, nachdem in den ersten neun Monaten noch ein Minus von 10 Prozent registriert wurde.

Doch die Öffnungszeiten entsprächen noch nicht jenen von 2019, sagt Sprecher Valentin Huss – auch wenn sie bereits etwas erweitert worden seien. Bei Bedarf werde man sie weiter ausbauen. Das Flagschiff-Warenhaus für Frauen an der Bahnhofstrasse wird etwa ausser am Donnerstag und Freitag bereits um 19 statt um 20 Uhr geschlossen. In der Freien Strasse in Basel löscht PKZ im Männerkleiderladen um 18.30 Uhr die Lichter, am Donnerstag und Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 18 Uhr. Am Berner Bahnhofplatz ist mit Ausnahme eines wöchentlichen Abendverkaufs um 19 Uhr Schluss, am Samstag um 17 Uhr.

Teils weniger Passanten

PKZ habe eine Veränderung im Einkaufsverhalten beobachtet, sagt Huss: «Mal eben spontan über Mittag oder nach Feierabend zum ‹Schauen und Shoppen› gehen, weil man sowieso schon in der City ist, findet heute weniger häufig statt.» Das liege auch an veränderten Arbeitsbedingungen mit ausgebauten Homeoffice-Möglichkeiten. Kundinnen und Kunden kämen gezielter in die Läden und gäben pro Besuch mehr Geld aus.

Die Entwicklung in den Shopping-Centren und an der Zürcher Bahnhofstrasse, wo per Mittwoch im rollenden 7-Tage-Durchschnitt 15 Prozent mehr Passanten gezählt wurden als ein Jahr zuvor, täuscht nicht darüber hinweg, dass es nicht überall so gut läuft. In der St. Galler Multergasse sind derzeit etwa nur gut sieben Prozent mehr Passanten unterwegs als im coronabedingt schwachen Vorjahr.

Berner Restriktion: Am Samstag nur bis 17 Uhr

In vielen Städten sind die Läden denn auch noch vorsichtig. C&A schliesst etwa sein Geschäft in der Basler Freien Strasse mit Ausnahme von Donnerstag und Freitag noch immer um 18.30 Uhr und jenes in der Berner Marktgasse um 19 Uhr, obwohl in beiden Städten eine werktägliche Öffnung bis 20 Uhr erlaubt wäre. Auch H&M macht in Bern und St.Gallen um 19 Uhr und am Samstag um 17 Uhr zu. Letzteres ist in der Bundesstadt allerdings dem Gesetz geschuldet.

Im Kanton Bern müssen die Geschäfte am Samstag um 17 Uhr schliessen. Das sorgt für Kritik. «Wir würden die Öffnungszeiten am Samstag sehr gerne bis 18 Uhr ausdehnen», sagt Ronald Christen, der Chef der Warenhauskette Loeb. «Der Samstag ist ein normaler Werktag. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir schon um 17 Uhr schliessen müssen.» Das Haus sei dann gut frequentiert und man müsse auf Umsatz verzichten. Es sei Zeit, dass auch der Kanton Bern dem Vorbild anderer Kantone folge und die Öffnungszeiten am Samstag ausdehne.

Interkantonale Konkurrenz

Dass dies einem Bedürfnis entspricht, zeigt das Beispiel des Kanton St. Gallen. Dort müssen die Läden eigentlich auch um 19 respektive 17 Uhr schliessen. Für die beiden grössten Städte gibt es aber Ausnahmen: In St. Gallen dürfen die Läden in der Innenstadt werktags bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr geöffnet sein, in Rapperswil-Jona gilt diese Regelung auf dem ganzen Stadtgebiet. Begründet wird die Ausnahme damit, dass die Stadt an die Kantone Schwyz und Zürich mit liberalen Ladenöffnungsgesetzen grenzt.

Die samstägliche Verlängerung wird – anders als die Möglichkeit, werktags bis 20 Uhr zu öffnen – in beiden Städten rege genutzt, wie ein Blick auf die Websites der Geschäfte zeigt. Einkaufszentren, aber auch Detailhändler, Modeketten und Warenhäuser wie Manor oder Coop City verkaufen am Samstag ihre Waren mehrheitlich bis 18 Uhr.

Anderswo hingegen ist eine solche Ausdehnung kein Thema. Im Kanton Luzern verschob das Parlament gerade erst vor drei Jahren den Ladenschluss werktags und samstags um eine halbe und eine ganze Stunde nach hinten auf 19 respektive 17 Uhr. Eine weitere Lockerung ist derzeit nicht in Sicht – auch, weil sich das Luzerner Stimmvolk zwischen 2006 und 2013 viermal Liberalisierungsbemühungen verwehrt hatte. Wie die Kundschaft einkauft und wie sie abstimmt, passt nicht nur im Kanton Luzern oft nicht genau zusammen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen