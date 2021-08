Öffnungszeiten Vor der Krise konnten Läden nicht genug lang offen haben – jetzt setzen sie auf einen früheren Ladenschluss Detailhändler, Modeverkäufer und selbst McDonald's – sie alle setzen noch immer auf verkürzte Öffnungszeiten, obwohl es so gut wie keine Einschränkungen mehr gibt. Eine überfällige Korrektur? Stefan Ehrbar 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einkaufen ist wieder normal möglich – aber die Öffnungszeiten sind kürzer. Bild: Benjamin Manser

Lautstark zogen 200 Verkäuferinnen und Verkäufer durch die Zürcher Bahnhofstrasse, aber es nützte nichts: Die Läden an der Einkaufsmeile verlängerten ihre Öffnungszeiten, auch samstags war nun erst um 20 Uhr Ladenschluss. Das war vor 12 Jahren. Seither kannte der Schweizer Handel bei den Öffnungszeiten nur eine Richtung: Läden öffneten immer früher und schlossen später. Bis Corona kam.

Plötzlich galten Kapazitätsbeschränkungen. Menschen sollten zuhause bleiben und sich möglichst wenig bewegen. Viele Händler reagierten mit kürzeren Öffnungszeiten: Wieso abends lange offen halten, wenn sowieso niemand kommt?

Schluss um 19 statt 21 Uhr

Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Homeoffice-Pflicht wurde aufgehoben, die Kapazitätsbeschränkungen für Läden ebenso. Aktuelle Bewegungsdaten zeigen, dass die Menschen fast wieder so viel unterwegs sind wie vor der Krise. Auch die Auslastung im öffentlichen Verkehr erholt sich wieder, im Regionalverkehr sind die SBB wieder bei über 75 Prozent der Vorkrisenwerte. Umso erstaunlicher ist, dass viele Läden weiterhin auf verkürzte Öffnungszeiten setzen.

Beispiele dafür gibt es in allen Branchen und Regionen. Die Migros schliesst ihre Supermarkt-Filialen am Zürcher Hauptbahnhof um 21 Uhr statt wie zuvor um 22 Uhr, am Bahnhof Stadelhofen ist um 20 statt 21 Uhr Verkaufsschluss. Der Buchhändler Orell Füssli macht die Tore seiner Filialen an der Zürcher Bahnhofstrasse neu um 19 Uhr statt wie zuvor um 20 Uhr dicht, in den Filialen in Aarau und beim Rösslitor in St. Gallen wird weiterhin auf den wöchentlichen Abendverkauf verzichtet. In der Filiale am Bahnhof Basel SBB werden die Lichter um 19 statt 21 Uhr gelöscht.

Auch Mc Donald's macht früher dicht

Das Warenhaus Globus öffnet seinen Basler Ableger erst um 10 Uhr morgens statt wie bisher um 9, das Flaggschiff in Zürich schliesst werktags um 19 statt 20 Uhr und in Bern, St. Gallen und Luzern ist der wöchentliche Abendverkauf Geschichte. Der Modehändler Zara macht in seinen Filialen in der Freien Strasse in Basel und an der Zürcher Seidengasse werktags eine Stunde früher Feierabend, und auch H&M hat einigen Filialen die Öffnungszeiten gestutzt.

Selbst in der Gastronomie ist der Trend zu beobachten. So hat Starbucks die Öffnungszeiten zurückgefahren – und schliesst etwa im Bahnhof St. Gallen, an der Luzerner Pilatusstrasse oder am Basler Centralbahnplatz früher. Auch Mc Donald's hat einigen Filialen kürzere Öffnungszeiten verordnet. Am Zürcher Bahnhofplatz ist werktags um Mitternacht statt wie zuvor um 3 Uhr Schluss. Einige Filialen hätten derzeit etwas verkürzte Öffnungszeiten von einer bis zwei Stunden, sagt Sprecherin Jae Ah Kim, «weil sich das Verhalten der Gäste leicht verändert hat». Die Mehrheit sei wieder wie üblich geöffnet.

Temporär oder dauernd?

Nicht immer weisen Händler darauf hin, dass es sich um temporäre Anpassungen handelt. In einigen Fällen ersetzen die neuen Zeiten dauerhaft die früheren, grosszügigen: So informiert Coop die Kunden einer Filiale an der Zürcher Europaallee über dauerhafte neue Öffnungszeiten, die einer Verkürzung entsprechen.

Wie begründen die Händler diesen Schritt? Schliesslich kämpften sie vor der Krise vehement für eine Liberalisierung der Öffnungszeiten und wurden nicht müde zu betonen, dass viele Schweizer Kantone im Vergleich zum grenznahen Ausland abfallen.

In Bahnhöfen fehlen Pendler

Ein Sprecher der Genossenschaft Migros Zürich sagt, «fast alle» Filialen seien wieder zu bisherigen Zeiten geöffnet. «Wo sich die Kundenströme – insbesondere in Bahnhofsnähe – noch nicht auf dem gewohnten Niveau bewegen, bleiben die Öffnungszeiten für den Moment noch angepasst.» Bei den Genossenschaften Migros Aare und Migros Ostschweiz gelten in allen Filialen wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Alles anzeigen

Coop-Sprecherin Melanie Grüter sagt, die Verkaufsstellen richteten sich wieder nach den ursprünglichen Öffnungszeiten – «mit ein paar wenigen Ausnahmen beispielsweise an Bahnhöfen». Coop überprüfe die Öffnungszeiten regelmässig, was zu einer Verlängerung oder einer Verkürzung führen könne. Eine dauerhafte Änderung der Zeiten sei in den letzten Monaten «bei vereinzelten Verkaufsstellen» vorgenommen worden. Wortkarg gibt sich hingegen Globus. «Wir passen unsere Öffnungszeiten den lokalen Gegebenheiten sowie der Kundenfrequenz an», heisst es nur.

Kunden kaufen mehr ein

Alfredo Schilirò, der Sprecher von Orell Füssli, verweist darauf, dass in diversen Städten wieder normale Öffnungszeiten gälten. In anderen Filialen würden die Öffnungszeiten aktuell «unterschiedlich gehandhabt» – zumindest bis nach den Sommerferien. «Wir streben keine bewusste Reduktion der Öffnungszeiten an. Im Gegenteil: Die Öffnungszeiten werden punktuell den Kundenbedürfnissen und Frequenzen angepasst.»

Haben die Händler vor Corona mit den Öffnungszeiten übertrieben? Sie seien nicht zu grosszügig gewesen, sagt Schilirò. «Die Kundenbedürfnisse und das Einkaufsverhalten haben sich jedoch verändert. Es ist nur logisch, dass wir dieser Tatsache Rechnung tragen und entsprechend Öffnungszeiten anpassen». Tiefere Frequenzen stelle Orell Füssli weiterhin an Hochfrequenzlagen wie dem Flughafen Zürich fest. Dafür kauften einzelne Kundinnen und Kunden dort mehr ein.

Einkaufszentren setzen Öffnungszeiten durch

In den Einkaufszentren seien alle Orell-Füssli-Filialen wieder normal geöffnet, sagt Schilirò. Dort haben Läden allerdings oft keine Wahl, denn die Betreiber setzen vertraglich festgesetzte Mindestöffnungszeiten durch. Ähnlich hielten es vor der Krise auch die SBB. In den grössten Bahnhöfen unter dem Label RailCity galten Mindestöffnungszeiten bis 21 Uhr wochentags und bis 20 Uhr am Wochenende. Zurzeit lässt die Bahn ihren Mietern mehr Spielraum.



Genaue Zahlen zum früheren Ladenschluss gibt es nicht. Dagmar Jenni, die Direktorin des Interessensverbands Swiss Retail Federation, nennt die weiterhin tieferen Kundenfrequenzen als möglichen Grund. Noch immer seien viele zumindest teilweise im Homeoffice und es sei Ferienzeit. «Auch der Teil der Bevölkerung, der seine Ferien in der Schweiz verbringt, ist wohl eher in ländlichen Gebieten unterwegs als in Ballungszentren.»

Welchen Einfluss hat Homeoffice?

Von einem Überschiessen in Richtung zu lange Öffnungszeiten vor der Krise will Jenni nichts wissen. «Im Gegenteil», sagt sie: «Die Öffnungszeiten waren und sind für Normalzeiten eher zu wenig flexibel ausschöpfbar. Gerade zu Randstunden musste Kundschaft fast herausspediert werden.» Abends seien längere Öffnungszeiten ein Bedürfnis.

Verkürzungen der Öffnungszeiten seien eher ein Übergangs-Phänomen. Auch wenn das Homeoffice wieder stärker forciert werde, werde es dann für einen guten Teil der Mitarbeitenden eher möglich sein, «mal abends in die Zentren zu fahren und den Tag etwa mit einem Abendessen ausklingen zu lassen, wenn man tags drauf nicht wieder ins Büro muss, sondern von zu Hause aus arbeiten kann».

Eine Ausnahme sieht Jenni: In den Bahnhöfen seien die Frequenzen der Vor-Pandemie-Zeiten noch nicht erreicht. Erst wenn es soweit sei, würden auch dort die Öffnungszeiten wieder normalisiert. Auf dem Land wiederum beobachte sie gar das Gegenteil: «Dort sind die Öffnungszeiten stabil geblieben, in Einzelfällen sogar verlängert worden». Überraschend ist das nicht: In ländlichen Gebieten lief es in Zeiten von Homeoffice fast allen Branchen besser als in Städten. Ob das so bleibt, zeigen die kommenden Wochen. Mit dem Ende der Ferien dürfte es für viele auch wieder heissen: Ab ins Büro.