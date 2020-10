Offerte eingereicht: Swissport will Covid-Testzentrum am Flughafen Zürich lancieren Die ehemalige Swissair-Tochter geht in die Offensive. Nach guten Erfahrungen mit Covid-Tests bemüht sich Swissport nun um einen Auftrag am Flughafen Zürich für ankommende Passagiere. Doch es gibt grosse Hürden. Benjamin Weinmann 21.10.2020, 12.30 Uhr

Bei der Ankunft in Zürich wartet auf die Passagere möglicherweise künftig nicht nur die Passkontrolle, sondern auch ein Corona-Test. Gaetan Bally / KEYSTONE

Tests statt Quarantäne – so lautet die Forderung und die Hoffnung der Aviatik-Industrie, um das Geschäft wieder ankurbeln zu können. Denn die zahlreichen, sich stetig ändernden Quarantäne-Listen hemmen die Buchungsfreudigkeit der Passagiere. Swiss-Chef Thomas Klühr gab zuletzt in der «Schweiz am Wochenende» bekannt, dass die Airline auf Strecken ab Zürich Covid-Tests durchführen wird. Mit dem Ziel, das Bundesamt für Gesundheit von der Wirksamkeit zu überzeugen.