Der Schweizer Industrie fehlen zunehmend Fachleute – eine Berufsreform soll nun Abhilfe schaffen Industriebetriebe haben zunehmend Mühe, gut ausgebildete Polymechaniker zu finden. Das hat mit veränderten Anforderungen, aber auch falschen Vorstellungen vom Berufsbild zu tun. Eine Berufsreform soll nun die Weichen für die Zukunft neu stellen. Gregory Remez 30.09.2020, 05.00 Uhr

Ein Grossteil der Arbeit eines Polymechanikers geschieht heute am Computer: Lernender beim Ebikoner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler. Bild: Pius Amrein

(29. September 2020)

Der hoch spezialisierte Arbeitsmarkt der Schweiz schreit nach immer besser ausgebildeten Arbeitskräften. Dieser Trend hält seit Jahren an – und spiegelt sich auch im Fachkräftemangel wider, der sich in manchen Branchen in den letzten Jahren akzentuiert hat. Betroffen sind nicht nur spezialisierte Betriebe aus dem Dienstleistungssektor, sondern auch jene aus der Industrie. So sei beispielsweise die Nachfrage nach Polymechanikern auf dem Arbeitsmarkt derzeit überaus hoch, sagt Jürg Marti, Direktor von Swissmechanic, des Arbeitgeberverbandes der KMU aus der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche. Deshalb hätten einige Betriebe Mühe, gut ausgebildete Leute zu finden.

Zusammen mit den Verbundpartnern und Swissmem, dem anderen grossen Berufsverband in dem Bereich, arbeitet Swissmechanic derzeit an einer Berufsreform, die unter anderem direkte Auswirkungen auf die künftige Ausbildung von Polymechanikern haben wird.

«Wie bei allen Berufen, wird auch jener des Polymechanikers rund alle fünf Jahre auf seine Anforderungen hin überprüft»,

sagt Beat Wenger, Rektor des gewerblich-industriellen Bildungszentrums Zug (GIBZ). Eine solche Überprüfung finde derzeit unter dem Projekt namens Futuremem statt. Ab Lehrbeginn 2024 soll die Ausbildung schliesslich auf der Basis der überarbeiteten Bildungsgrundlagen starten. Gemäss Thomas Schumacher, Leiter Berufsbildung Swissmem, sieht die Reform einen Wechsel zu einem modularen Ausbildungsmodell mit zweijähriger Grundausbildung und anschliessender, ebenfalls zwei Jahre dauernder Spezialisierung vor.

Aufwertung des Berufes dank Digitalisierung

Doch was muss der Polymechaniker künftig können, um auf dem Arbeitsmarkt gefragt zu bleiben? Was die genauen inhaltlichen Anpassungen der Ausbildung angehe, sei man derzeit noch daran, diese herauszuarbeiten, sagt Jürg Marti. Für ihn steht aber fest: «Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz im sekundären Sektor zu gewährleisten, wird es Polymechaniker auch in Zukunft brauchen.» Denn selbst hochmoderne, hochautomatisierte Maschinen könnten nur so gut arbeiten wie die Menschen, die sie bedienen.

«Ohne Polymechaniker wäre eine Automatisierung gar nicht möglich. Sie haben die richtigen Material- und Werkzeugkenntnisse. Sie entscheiden, mit welchen Techniken und Maschinen ein Produkt hergestellt werden soll, programmieren die Maschinen mit den richtigen Daten, optimieren den Fertigungsprozess und beheben allfällige Fehler», sagt Marti. Er nimmt dabei Bezug auf eine kürzlich publizierte Studie der ETH Zürich und der Universität Bern, die für den Beruf des Polymechanikers ein Automatisierungspotenzial von 100 Prozent errechnet hat, und über die diese Zeitung vergangene Woche berichtet hatte (siehe Kasten am Ende dieses Abschnittes). Darauf entgegnet der Swissmechanic-Direktor, angehende Polymechaniker sollten sich angesichts der rasch voranschreitenden Digitalisierung nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil: «Dank der Digitalisierung findet eine klare Aufwertung des Berufes statt.»

Zwingt Automatisierung zum Berufswechsel? (gr) Im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) haben die ETH Zürich und die Universität Bern die berufliche Mobilität von jungen Erwachsenen mit einer Lehre untersucht und ihre Karriereverläufe analysiert. Zusätzlich berücksichtigten die Forscher Kennzahlen zum Automatisierungspotenzial einzelner Berufe, um den technologischen Fortschritt in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und ihre Auswirkung auf individuelle Karriereverläufe zu erfassen. Für den Polymechaniker wurde dabei eine vergleichsweise hohe berufliche Mobilität sowie ein Automatisierungspotenzial von 100 Prozent festgestellt. Die Schlussfolgerung der Studie lautet: Je höher der Anteil automatisierbarer Tätigkeiten, desto weniger Personen arbeiten zehn Jahre nach dem Lehrabschluss noch im selben Beruf. Die Aussagekraft der Befunde ist allerdings – das betonen auch die Forscher selbst – limitiert. So beinhaltete die Stichprobe rund 1000 Personen, von denen nur 30 Polymechaniker mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) waren.

Aus der Industrie sind vergleichbare Stimmen zu vernehmen. «Die Studie spricht einen Trend an, der gegenwärtig in den meisten Berufen zu beobachten ist», sagt Bruno Wicki, Leiter Berufsbildung beim Ebikoner Liftkonzern Schindler, der aktuell 1500 Polymechaniker beschäftigt, davon 131 Lernende. «Meiner Meinung nach bezieht sie sich beim Polymechaniker aber in erster Linie auf die Herstellung von Komponenten, die in der Tat immer mehr automatisiert wird. Doch die Polymechaniker von heute sind sehr viel mehr als einfache Handwerker.» Der Beruf habe sich stark von der konventionellen Fertigung, die grösstenteils Handarbeit war, zur computergesteuerten Produktion in komplexen Bearbeitungszentren und an riesigen CNC-Dreh- und Fräsmaschinen entwickelt, sagt Wicki:

«Diese Maschinen und Systeme müssen in Zukunft von Fachleuten mit gutem mechanischen Verständnis gebaut, bedient und gewartet werden.»

Vernetzung von Mensch, Maschinen und Anlagen

Man sehe heute gar nicht mehr, was im Beruf des Polymechanikers alles drinsteckt, sagt Alois Jenny, der im luzernischen Rain einen auf die Motorenherstellung spezialisierten Familienbetrieb führt und sieben Polymechaniker beschäftigt. «Alle sprechen von Digitalisierung und Automatisierung, doch wenn mal ein Motor kaputtgeht, wird man auch in Zukunft keine App aufrufen können, um diesen zu flicken. Dazu braucht es noch immer Fachleute, die sich mit den Werkzeugen und Materialien auskennen oder eben wissen, wie man die Maschinen bedient, die für sie repetitive Aufgaben übernehmen.» Die Arbeit eines Polymechanikers werde durch Maschinen zwar effizienter, doch verändere sich damit auch dessen Anforderungsprofil. Jenny plädiert deshalb dafür, dass die Bereiche Elektronik und Informatik, allen voran das Programmieren von Maschinen, in der Ausbildung künftig noch mehr Beachtung finden – und hofft, dass dies in die geplante Berufsreform Eingang findet.

Das sieht auch Kurt Bucher, Leiter Berufsbildung bei den Pilatus Flugzeugwerken, so. Das Stanser Unternehmen beschäftigt aktuell rund 200 ausgelernte und 38 lernende Polymechaniker. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, wird es für sie noch wichtiger sein, «die Vernetzung von Systemen zu verstehen, um die anspruchsvollen Anlagen auch entsprechend programmieren zu können», sagt Bucher. Wichtig seien daher ein gutes Vorstellungsvermögen, Flair für Zahlen und die Fähigkeit vernetzten Denkens. Zwar werde der Polymechaniker auch in Zukunft manuelle Fertigkeiten ausüben, doch werde sich das Berufsbild an der veränderten Nachfrage am Markt orientieren. «Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und der Vernetzung von Mensch, Maschinen und Anlagen.»