Oligarchen Zweck erfüllt: Millionenschwere Luzerner Kerimov-Stiftung wird aufgelöst Seit 2007 hat eine Luzerner Stiftung im Namen des später sanktionierten Oligarchen Suleiman Kerimov fast eine halbe Milliarde Franken für wohltätige Zwecke ausbezahlt. Nun wird die Stiftung aufgelöst. Der Entscheid fiel bereits vor dem Krieg in der Ukraine. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Nur Stunden nach der Invasion in die Ukraine am 24. Februar zitierte Russlands Präsident Wladimir Putin drei Dutzend Oligarchen in den Kreml. Am Treffen erklärte Putin den Geschäftsleuten, warum der Krieg nötig sei und dass sie womöglich von neuen Sanktionen getroffen würden. Fragen waren nicht gestattet. So berichtet es das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes».

Der russische Oligarch Suleiman Kerimov im Kreml. Bild: Getty (26. Dezember 2018)

Einer der anwesenden Oligarchen war demnach der Milliardär Suleiman Kerimov. Bereits seit 2018 steht er auf der US-Sanktionsliste wegen angeblicher Geldwäscherei im Zusammenhang mit einem Villenkauf in Frankreich. Der Fall schlug damals Wellen bis nach Luzern, denn hier ist seit 2007 die Suleiman Kerimov Foundation angesiedelt, die unter anderem Spenden des bald 56-jährigen Oligarchen erhalten hat.

Die Stiftung bezweckt gemäss Handelsregister «die weltweite Wohltätigkeit und Gemeinnützigkeit und zwar namentlich durch Hilfeleistung zu Gunsten von in Not oder in Bedrängnis geratenen Menschen; Hilfeleistung an bedürftige sowie kranke Menschen, auch durch Ausbildung und Förderung von Jugendlichen; Förderung der Kunst und Kultur, der Forschung jeder Art und der Unterstützung von mittelständischen Unternehmungen jeder Art».

Kerimov war ein Spender unter vielen

Präsident der Stiftung ist Alexander Studhalter, nach eigenen Angaben ein langjähriger Geschäftspartner und ein persönlicher Freund von Kerimov. Der Luzerner Unternehmer und Investor ist der Bruder des ehemaligen FCL-Präsidenten Philipp Studhalter, der bis vor wenigen Jahren auch Stiftungsrat war.

Die Brüder gerieten vor einigen Jahren aufgrund ihrer Verbindung zu Kerimov in die Schlagzeilen. Alexander Studhalter sagte dieser Zeitung Ende 2017 im Zusammenhang mit dem Fall in Frankreich, der dortige Untersuchungsrichter beschuldige ihn wegen des Erwerbs einer Villa in Südfrankreich der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Anschuldigungen wies er vehement zurück, und tatsächlich wurde Alexander Studhalter im Sommer 2018 rechtskräftig freigesprochen. Auch dem Bruder Philipp konnte im Zusammenhang mit einer Finanztransaktion Kerimovs kein Fehlverhalten nachgewiesen werden.

Der Luzerner Investor Alexander Studhalter in seinem Büro in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (16. März 2018)

Nur wenige Monate nach dem Freispruch Alexander Studhalters hat die Luzerner Stiftung den Namen von Suleiman Kerimov Foundation in Human Diversity Foundation geändert. Seitdem blieb es ruhig um die Stiftung, die nach wie vor von Alexander Studhalter präsidiert wird. Mit den neuen Sanktionen stellt sich nun die Frage, ob die Stiftung überhaupt noch ihren Zweck erfüllen kann. Eine Stiftung hat grundsätzlich zwar keine Eigentümer und gehört niemandem; sie stellt ein verselbstständigtes Vermögen dar. «Allerdings können die Sanktionen Organe der Stiftung treffen, etwa Geschäftsführung oder einzelne Mitglieder des Stiftungsrates», heisst es bei der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht auf Anfrage. In solchen Situationen beurteile man den konkreten Einzelfall hinsichtlich der Handlungsfähigkeit der Stiftung.

Studhalter hält dagegen fest, dass die Schweiz keine Unterhalts- oder Vermögensverwaltungsstiftungen wie in anderen Ländern kennt. «Die Human Diversity Foundation ist und war eine gemeinnützige Stiftung nach schweizerischem Recht und von Herrn Kerimov unabhängig. Die Stiftung beziehungsweise die Stiftungsgelder waren nie von Sanktionen betroffen.» Der damalige Namensgeber habe nicht sein Vermögen der Stiftung vermacht, wie man dies von Vermögensverwaltungsstiftungen im Ausland kenne. Kerimov sei ein Spender unter vielen gewesen; er habe weder Einsitz in den Stiftungsrat noch Einfluss auf die Gelder der Stiftung: «Er war vollumfänglich neutral.»

Seit 2007 rund 430 Millionen Franken ausbezahlt

Die Frage, ob das Geld blockiert werden könnte oder nicht, ist ohnehin obsolet, denn die Stiftung ist bald Geschichte: «Vor dem Hintergrund, dass der Stiftungszweck erreicht war und sämtliche Mittel für gemeinnützige Projekte ausgeschüttet wurden, habe ich am 22. November 2021 an die Eidgenössische Stiftungsaufsicht den Antrag auf Auflösung der Stiftung gestellt», sagt Alexander Studhalter. Diesem Antrag sei mit Beschluss vom 28. Februar 2022 entsprochen worden. Studhalter:

«Die Human Diversity Foundation wird somit im Handelsregister des Kantons Luzern gelöscht werden.»

Die Stiftung war sehr aktiv und hatte demzufolge eine grosse Anzahl an Destinatären. Seit 2007 sind nach Angaben von Studhalter weltweit fast 430 Millionen Franken geflossen. Fünf- bis sechsstellige Beträge gingen in den letzten Jahren etwa an das Zurich Film Festival, das Blue Balls Festival, Luzern Tourismus oder an die Frauensektion des FC Luzern. «Wir haben pro Woche durchschnittlich über das Jahr gerechnet fünf Anfragen für Unterstützung bekommen, welche unser Team in Luzern abgearbeitet, geprüft und alsdann pro Fall einen Entscheid getroffen hat», so Studhalter. Der Tätigkeitsbereich der Stiftung war aufgeteilt in Gesundheit, Sport, Soziales und Kultur. Bei der Auflösung sei das noch vorhandene Kapital vollumfänglich an gemeinnützige Institutionen ausbezahlt worden. «Das Schweizer Stiftungsrecht und die Steuerbefreiung des Kantons Luzern verbieten eine Rückzahlung an die Stifter», so Studhalter.

