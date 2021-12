Omikron-Effekt Gerüchte um Absage von «Davos»: Was das WEF jetzt wirklich plant Aus Wirtschaftskreisen verlautet, das für Januar 2022 geplante Weltwirtschaftsforum stehe wieder auf der Kippe. Jetzt reagieren die Organisatoren mit einer Stellungnahme - eine Rolle spielt dabei der Quarantäne-Entscheid des Bundesrats vom Freitag. Patrik Müller 1 Kommentar 06.12.2021, 12.10 Uhr

Es findet statt, es findet nicht statt, es findet statt... Nach mehrmaligen zeitlichen und örtlichen Verschiebungen schien die Sache endlich klar: Vom 17. bis 21. Januar 2022 soll das Jahrestreffen in Davos durchgeführt werden, mit strengen Coronaauflagen.

Doch seit dem Auftreten der Omikron-Variante wachsen die Bedenken wieder. Klaus Schwab gilt als äusserst vorsichtig. Er persönlich war es, der das Jahrestreffen in Singapur, das Mitte August hätte stattfinden sollen, abblasen liess - dies, nachdem der fast coronafreie Stadtstaat von der Delta-Variante befallen worden war.

Seit zehn Tagen ist nun Omikron das grosse Thema. Die WEF-Organisatoren und Schwab selbst lassen sich regelmässig beraten von einem Gremium von «Weltklasse-Epidemiologen». Dieses Gremium untersuchte auch sofort, was Omikron für die rund 2000 geladenen Teilnehmenden bedeuten könnte, die aus aller Welt in die Schweiz anreisen. Noch weiss die Wissenschaft nicht alles über diese Mutante, darum bleibt eine Risiko, dass es böse Überraschungen geben könnte.

Doch das WEF lässt gegenüber CH Media die Katze aus dem Sack und teilt mit, man halte an der physischen Durchführung im Januar 2022 fest. «Nach dem Entscheid der Schweizer Regierung, die Quarantänebeschränkungen aufzuheben, schreiten wir bei der Planung unseres Jahrestreffens mit vorsichtigem Optimismus voran», sagt Samuel Werthmüller vom der WEF-Kommunikation und begründet dies mit Informationen aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie den beiden internationalen Impfinitiativen GAVI und CEPI.

Werthmüller:

«Wir haben uns mit unseren Kontakten bei der WHO, GAVI und CEPI ausgetauscht und sind der Meinung, dass es wichtig sein wird, im Januar führende Wirtschaftsvertreter, Regierungschefs und Minister an einem Ort zu versammeln.»

Dies nicht zuletzt darum, um die öffentlich-private Zusammenarbeit zu erreichen, die notwendig sei, um der globalen Reaktion auf Covid und seine Varianten neue Impulse zu verleihen.

Das WEF ist unter Zeitdruck. In Davos entstehen grosse Kosten, wenn in der jetzigen Phase - gut einen Monat vor dem Kongress - noch eine Absage erfolgen würde. Darum haben jetzt auch die Davoser Partner, etwa in der Hotellerie, das «Go» erhalten.

