In der Schweiz funktionieren Online-Supermärkte nicht. Warum?

Detailhandel So schnell wie sie Essen liefern wollten, sind sie wieder verschwunden: Diese Online-Supermärkte scheiterten trotz Corona – warum eigentlich? Sie hiessen Bringr oder Shoplino und wollten den Markt mit Lebensmittel-Lieferungen revolutionieren. Daraus wurde nichts. Die Schweiz bleibt ein hartes Pflaster für den Online-Lebensmittelmarkt. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.02.2022, 11.45 Uhr

Die Coronakrise sorgte für einen kurzfristigen Boom bei Lieferdiensten. Paolo Feser / Unsplash

Egal, ob an der WG-Party das Bier ausging oder beim Mittagessen das Salz: Für eine Gebühr von lediglich 5.90 Franken lieferte Shoplino in der Region Zürich innert 60 Minuten auch kleine Mengen an Lebensmitteln aus. Doch zuletzt beschäftigte das Unternehmen nur noch das Bezirksgericht Dielsdorf, das im vergangenen Jahr den Konkurs über die Gesellschaft eröffnete.

Shoplino ist kein Einzelfall. Der Online-Supermarkt bringgo.ch, hinter dem ein Lebensmittel-Geschäft in Zürich steckt, hat den Lieferdienst ebenfalls eingestellt. «Hier wird optimiert», heisst es auf der Website seit einigen Monaten nur noch. Warum das so ist, war nicht zu erfahren.

Valora schränkt ein

Die Luft ist beim Anbieter bringr.ch ebenfalls draussen, der neben dem Raum Zürich auch in Baden, Aarau, Schaffhausen oder Frauenfeld tätig war. «Ab dem 25. Januar sind wir sehr gerne wieder für Sie unterwegs», heisst es heute noch auf der Internetseite. Eine Anfrage von CH Media wurde nicht beantwortet.

Noch immer im Geschäft sind die Kioskkette Valora mit dem Lieferdienst «Avec Now» und Migrolino mit «HeyMigrolino». Beide mussten aber aus rechtlichen Gründen den lukrativen Betrieb am Sonntag einstellen. Valora hat gar einige Gemeinden vom Lieferdienst abgehängt (CH Media berichtete).

Kleiner Online-Anteil bei Lebensmitteln

Superschnelle Lieferdienste für Lebensmittel und die Schweiz – das scheint nicht zusammen zu passen. Wenn das Konzept selbst während einer globalen Pandemie nicht funktioniert, wann dann? Was sind die Gründe für das Scheitern?

Im Vergleich zu anderen Ländern spielt das Internet im Bereich Lebensmittel hierzulande noch immer eine kleine Rolle. Laut E-Food-Experte Matthias Schu von der Hochschule Luzern beträgt der Online-Anteil rund 3,5 Prozent. Der Markt befinde sich noch im Anfangsstadium, hält er in seinem Blog fest. Zum Vergleich: In Frankreich lag dieser Wert laut einer Erhebung des EHI Retail Institutes im Jahr 2020 schon bei 8,0 Prozent, im Vereinigten Königreich bei 8,8 Prozent.

Hohe Gebühren bei Migros und Coop

Allerdings wuchs das Geschäft in den letzten zwei Jahren auch hierzulande rasant. Die Migros konnte mit ihrem Online-Geschäft im Jahr 2021 um 24,5 Prozent zulegen, Coop um 14,6 Prozent und der Lieferdienst farmy.ch um 23 Prozent. Das zeigt eine Analyse des Beratungsunternehmens Carpathia. Im vergangenen Jahr wuchs der Gesamtmarkt um 24,6 Prozent auf 653 Millionen Franken. Seit kurzem mischt auch Aldi mit dem Lieferdienst Aldi-Now mit – in der Testphase allerdings nur in der Stadt Zürich.

Warum profitieren die etablierten Anbieter von einem Boom? An besonders attraktiven Lieferkonditionen liegt es nicht. Die Liefergebühren bei den Online-Diensten von Migros und Coop sind vergleichsweise hoch. Bei Coop sind erst Lieferungen ab 200 Franken gratis, bis 100 Franken werden 11.90 Franken fällig. Migros-Online verrechnet 7.90 Franken Gebühr bis 100 Franken und 2.90 Franken ab 200 Franken Einkaufswert.

Test mit schneller Lieferung scheiterte

Zudem erfolgen die Lieferungen bei den beiden grossen Anbietern meist erst viele Stunden später. Bei Coop muss bis 7.30 Uhr oder 9.30 Uhr bestellt werden, wenn die Lieferung noch am selben Abend erfolgen soll. Nur in der Stadt Zürich ist eine Bestellung bis 14 Uhr möglich.

Zwar haben auch Migros und Coop die Lieferfristen in den letzten Jahren verkürzt, und mit MyMigros hat die Genossenschaft Migros Aare einen Lieferdienst lanciert, der mit schnellerer Lieferung und tieferen Gebühren aufwartet. Andererseits wurde ein Test der Genossenschaft Migros Zürich mit dem Lieferdienst Smood, der eine Lieferung innert 45 Minuten versprach, letztes Jahr wieder abgebrochen (CH Media berichtete).

«Gorilla» als Vorbild

Die Online-Shops à la Shoplino versprachen hingegen eine Lieferung innert 45 bis 60 Minuten zu tieferen Lieferkosten – und bedienten mit dem im Fachjargon «Quick Commerce» genannten Geschäftsmodell eine in Investorenkreisen besonders gefragte Marktlücke. E-Food-Experte Matthias Schu bezeichnet ähnliche Firmen als «hottest shit on earth aus Investorensicht». Kundinnen und Kunden erwarteten heute mindestens die Lieferung am selben Tag und ein Lieferzeitfenster von maximal einer Stunde.

Er verweist auf das deutsche Start-up Gorilla, das «Unicorn»-Status erlangt hat. Darunter werden Start-ups verstanden, die mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet werden. Allerdings war die Firma immer wieder in Kritik wegen schlechter Bezahlung, mangelnder Ausrüstung und Arbeitsschutz und unsicheren Anstellungsverhältnissen. Nach Protesten entliess das Start-up kurzerhand Mitarbeitende, wie die «Zeit» berichtet.

Wenig grosse Städte in der Schweiz

Das hierzulande holprige Geschäft der Online-Lieferdienste hängt auch mit Besonderheiten des Schweizer Marktes zusammen. Lieferdienste arbeiten vor allem in grossen, dichten Städten profitabel, wo viele Lieferungen innert kurzer Zeit ausgeliefert werden können. Von solchen gibt es in der Schweiz nicht allzu viele.

Zudem ist die Dichte an Supermärkten hierzulande im internationalen Vergleich noch immer hoch, wie es im «Retail Outlook 2020» der Credit Suisse heisst. Das bedeutet: Der Fussmarsch zum Einkaufen ist in Zürich, Bern oder Basel kurz, die Detailhändler sind auch in Innenstädten gut vertreten. Wäre es anders, würden tendenziell mehr Menschen den Online-Lieferdienst bemühen.

Kann Stash reüssieren, wo andere scheiterten?

Dem Konzept doch noch zum Erfolg verhelfen will nun das Start-up Stash. Es expandiert derzeit von Zürich aus in mehrere Städte – und verspricht eine Lieferung innert zehn Minuten. Selbst Fabian Cancellara ist investiert, wie die «Bilanz» berichtet.

Bis Ende Jahr will Firmenchef Benno Burkhardt zwei Millionen Konsumentinnen und Konsumenten erreichen. «Wir wollen uns nun schweizweit etablieren, bevor ein internationaler Anbieter auf den hiesigen Markt drängt», sagt er dem Magazin. Für den Breakeven brauche es pro Lager täglich 150 Bestellungen. Ob Stash gelingt, woran andere scheiterten? Es wird buchstäblich ein Rennen gegen die Zeit.

