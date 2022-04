Ostern: Vegane Schoggi-Hasen haben es bei Coop und Migros schwer

Osterstau-Ticker Die Blechlawine am Gotthard-Nordportal staut sich auf 11 Kilometer – auch am San Bernardino hat es Stau

Wer über die Ostertage in den Süden fahren will, brauch viel Geduld. Seit Donnerstag früh steht der Verkehr am Gotthard-Nordportal still. In unserem Osterstau-Ticker informieren wir Sie über die aktuelle Staulage.