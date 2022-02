Milliarden-Deal: SIG übernimmt Scholle IPN - und hofft auf Nestlé

Ostschweizer Konzern Millionen dank Coca-Cola, Wein und Quetsch-Kompott: Schaffhauser Verpackungsriese SIG gelingt US-Coup Der Ostschweizer Konzern will mit neuen Snack-Verpackungen für unterwegs und grossen Weinbeuteln stark wachsen. Dazu hat er nun eine US-amerikanische Firma gekauft – doch es gibt einige Fragezeichen. Benjamin Weinmann 01.02.2022, 14.00 Uhr

Sie sind vor allem bei Kindern und Sportlern zunehmend beliebt: Quetsch-Beutel für die schnelle Verpflegung unterwegs. Sei es ein Protein-Schub oder ein Apfel-Kompott. Von diesem Konsumtrend möchte nun auch der Verpackungsriese SIG mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall profitieren. Er kauft für 1,3 Milliarden Euro den US-Mitbewerber Scholle IPN aus Illinois, wie er am Dienstagmorgen bekannt gegeben hat. Die 1945 gegründete Firma setzt 474 Millionen Euro um und zählt 2100 Mitarbeitende.

Scholle IPN hat, was SIG laut dessen Konzernchef Samuel Sigrist nicht hat. Die US-Firma ist führend bei der Produktion von Spouted Pouches – also Quetschbeuteln –, aber auch bei Bag-in-Box-Verpackungen, also Beuteln in Kartonschachteln. Diese werden zum Beispiel in der Gastronomie für den Wein-Ausschank oder Soda-Getränkekonzentrate wie Pepsi oder Coca-Cola verwendet.

Scholle IPN ist laut SIG-Chef Samuel Sigrist nicht nur die Nummer 1 bei diesen Bag-in-Box-Verpackungen in den USA. Die akquirierte Firma habe das Konzept sogar erfunden. «In den USA vervierfachen wir unsere Geschäftsgrösse mit dieser Übernahme.» Damit und mit den Quetschbeuteln stosse SIG in ein neues Geschäftsfeld vor, jenes der besonders kleinen aber auch besonders grossen Getränke- und Food-Verpackungen.

«Nun können wir alles anbieten, von 200 Milliliter-Verpackungen bis hin zu mehreren Litern», sagt Sigrist, der seit 2021 CEO ist, schon viele Jahre aber im Konzern arbeitet. Bisher war SIG auf Getränkeverpackungen aus Karton spezialisiert. Sie verdient Geld mit dem eigentlichen Verpackungsmaterial, aber auch mit Abfüllmaschinen in über 60 Ländern und deren Wartung.

Mini-Portionen für kleine Budgets

Bei den kleinen Grössen, den flüssigen Purés und Desserts zum Rausdrücken, sieht Sigrist insbesondere in aufstrebenden Märkten Potenzial. Der Grund: In ärmeren Ländern ist das Budget eines Grossteils der Kundschaft bedeutend kleiner. Für sie kommen deshalb kleine Portionen zu tieferen Preisen viel eher in Frage. Auch Nestlé verkauft beispielsweise Mini-Portionen von Maggi-Bouillonwürfeln und Suppen in asiatischen und lateinamerikanischen Ländern. Der Westschweizer Nahrungsmittelmulti bezieht schon heute Beutel von Scholle IPN, genau so wie andere Konsumriesen wie Danone und Procter & Gamble.

Sigrist betont beim Deal die Nachhaltigkeit. Doch wie nachhaltig sind solche Take-Away-Quetschbeutel mit Plastik-Drehöffnung, die sowohl in reicheren und ärmeren Ländern in erster Linie im herkömmlichen Abfall landen oder gar nicht erst sachgerecht entsorgt werden? Sigrist verweist bei dieser Frage gegenüber CH Media darauf, dass die Herstellung und die Kollektion von nachhaltig produzierten Verpackungen zweierlei seien. Man arbeite deshalb in vielen Ländern mit NGOs, Regierungen und anderen Firmen wie Nestlé zusammen, um Fortschritte beim Recycling solcher Materialien zu erzielen.

Keine Angaben zu Stellenabbau

Die Übernahme finanziert SIG mit eigenen Aktien sowie 370 Millionen Euro in bar. Und: Die Schaffhauser übernehmen auch die bestehenden Schulden der US-Amerikaner. Dennoch strebe man in den nächsten fünf Jahren eine EBITDA-Marge von 27 Prozent ein. Und der Umsatz soll jährlich um 4 bis 6 Prozent wachsen. Im vergangenen Geschäftsjahr legte der Kernumsatz von SIG um 6,6 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn beträgt 571 Millionen Euro. Auf die Frage, wie viele Stellen dem Deal potenziell zum Opfer fallen dürften, gibt Sigrist keine schlüssige Antwort.

Erst kürzlich hatte SIG auch in Asien zugekauft, mit der Übernahme des Asien-Geschäfts des US-Mitbewerbers Evergreen. Diesen Deal liessen sich die Schaffhauser, die eine Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden Franken aufweisen, 335-Millionen Dollar kosten (CH Media berichtete). Damit will SIG in Asien in den Verpackungsmarkt für Frischprodukte einsteigen. Im Fokus ist die Frischmilch, die vor allem in China immer stärker nachgefragt wird. Bislang verkaufte SIG Verpackungslösungen nur für keimfreie Produkte – darunter auch viele sterile Milchprodukte.

Die Tetra-Pak-Konkurrentin SIG hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Gegründet wurde sie 1853, als sie mit der Produktion von Eisenbahn-Waggons begann. Später stellte sie auch Bergbahnen und Seilbahnkabinen her. Hinzu kam die Produktion für Waffentechnik, Werkzeug- und Maschinenbau bis hin zur heutigen Herstellung von Verpackungen und Füllmaschinen. Auf diese beiden Bereiche ist SIG nun fokussiert.

Seit Herbst 2018, nach einer mehr als zehnjährigen Odyssee durch die Hände verschiedener Finanzinvestoren, ist die Firma an der Börse gelistet. Seither hat sich der Aktienkurs beinahe verdoppelt - zuletzt allerdings mit sinkender Tendenz.