Outplacement 50, arbeitslos, hoffnungslos? Diese Personalexpertinnen machen Mut Unternehmen seien stark auf die Erfahrungen der älteren Arbeitnehmerinnen angewiesen, sagen zwei Expertinnen. In der Teppichetage wird die Luft aber dünner. Maurizio Minetti 14.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab 50 wird es schwierig: Wer im mittleren Alter den Job verliert, sieht sich unter Umständen mit einer grossen Herausforderung konfrontiert. Was Jahrzehnte lang selbstverständlich war, muss jetzt wieder mühsam erkämpft werden. Ab dem fünfzigsten Lebensjahr rückt das Pensionierungsalter näher, die Lohnnebenkosten sind hoch und man wird mit Vorurteilen wie mangelnder Flexibilität oder tiefer Produktivität konfrontiert. Entsprechend sind über 50-Jährige tendenziell stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als andere Altersgruppen.

Gehört man ab 50 also zum alten Eisen? «Nein», sagt Regula Mäder, die selbst vor kurzem diese Altersschwelle überschritten hat. Mit ihrer Firma Mäder & Partner hat sich die 51-Jährige auf Outplacement spezialisiert. Outplacement ist eine Dienstleistung, die Stellensuchende unterstützt, eine ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechende Stelle zu finden.

Regula Mäder (links) und Nicole Renggli von Mäder & Partner auf der Reussbrücke in Luzern.

Bild: Pius Amrein (28. Juni 2021)

Mäder ist seit zwei Jahrzehnten im Outplacement tätig. Vor 12 Jahren hat sie ihre eigene Firma gegründet, die auch in Luzern und Zug aktiv ist. Aktuell beraten 16 Spezialistinnen und Spezialisten an acht Standorten vor allem 48- bis 54-Jährige in ihrem Bestreben, sich beruflich neu zu orientieren. «Das Alter ist kein Handicap, ab 50 ist man noch sehr gefragt auf dem Arbeitsmarkt», sagt auch Nicole Renggli, die bei Mäder & Partner das Zentralschweizer Geschäft leitet.

Diese vier Punkte sind wichtig

Eine firmeninterne Statistik zeigt, dass es in den allermeisten Fällen nur wenige Monate braucht, bis die Kandidatinnen und Kandidaten eine neue Anstellung finden. Immer mehr Arbeitgeber setzen auf die Dienstleistungen des Unternehmens, das zum grössten Teil Frauen beschäftigt.

Seit der Gründung steigerte Mäder & Partner den Umsatz jedes Jahr um rund 10 Prozent. Zwar möchten Mäder und Renggli ihre Methode nicht im Detail preisgeben, doch die beiden Personalexpertinnen erläutern einige Punkte, die für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Jobsuche wichtig sind und ihrer Erfahrung nach zu einer schnellen Neuplatzierung führen:

Der Lohn ist meistens der wichtigste Faktor bei der Jobsuche. Die Erfahrung von Mäder & Partner ist, dass die Löhne generell sinken, selbst im Topmanagement. «Ein Kandidat oder eine Kandidatin muss sich die Frage stellen: Wie viel brauche ich, um zufrieden zu sein, mit welchen finanziellen Anschaffungen habe ich meine Unzufriedenheit kompensiert, was ist allgemein eher Bonus?», sagt Nicole Renggli. Kurz: Wer beim Lohn flexibel ist, erhöht seine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Die Veränderungsbereitschaft gelte auch in Bezug auf den Job selbst, sagt Regula Mäder. «In den letzten Jahren wurden zum Beispiel viele Banker entlassen. Unsere Statistik zeigt, dass die Erfolgschance hoch ist, wenn Banker die Branche wechseln und etwas ganz anderes anstreben.» Mäder selbst hat ihre Karriere in einer Bank gestartet. Das Netzwerk ist entscheidend. «Wer in einer bestimmten Branche tätig sein will, sollte aktiv auf Entscheidungsträger zugehen, sich zum Beispiel auf Linkedin mit ihnen vernetzen», sagt Mäder. Vernetzen könne man sich auch an Veranstaltungen oder im persönlichen Umfeld. Die Bewerbungsunterlagen sind selbstredend wichtig. Hier gelte es nicht nur, die Unterlagen zu digitalisieren, sondern sie müssten auch nach neusten Erkenntnissen erstellt werden.

Regula Mäder und Nicole Renggli möchten Betroffene nicht belehren, sondern vielmehr ihnen Mut machen. «Man darf natürlich bei einem Jobverlust die Schultern hängen lassen. Aber irgendwann sollte man reagieren», sagt Renggli. Diverse Faktoren würden illustrieren, wie wertvoll Arbeitnehmer ab 50 seien, sagt Mäder:

«Seit 2016 verlassen mehr Babyboomer den Arbeitsmarkt als junge hinzukommen. Das heisst, dass Unternehmen stark auf die Erfahrungen der älteren Arbeitnehmerinnen angewiesen sind. Wer älter als 50 ist, ist also im Vorteil.»

Voraussetzung sei, dass man die nötige Erfahrung mitbringe. Auch in der Industrie oder in der Produktion seien ältere Personen gefragt, weil in gewissen Bereiche der Nachwuchs fehle.

Und wann sind die Voraussetzungen dennoch schwierig? «Schlechtere Karten haben aktuell Personen, die vor Jahren vom Ausland in ein Schweizer Unternehmen gewechselt haben und hier eine Führungsposition innehatten. Wenn eine solche Person nach einem Jobverlust in der Schweiz eine neue Anstellung sucht, wird es schwierig», sagt Mäder. In der Teppichetage werde die Luft ohnehin dünner: «Wir beobachten, dass viele Führungsfunktionen ins Ausland ausgelagert werden.» Nachteilig auswirken würden sich auch reduzierte Pensen. «Das betrifft oft Frauen, die nach wie vor hauptsächlich für die Familienbetreuung zuständig sind.» Darum würden viele Frauen nach einem Jobverlust oft die Selbstständigkeit wählen.