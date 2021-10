Papierfabrik Perlen: Brand hat Auswirkungen auf Zeitungen

Knappheit «Praktisch keinen Lagerbestand mehr» – Brand in der Papierfabrik Perlen trifft die Schweizer Zeitungen Bei der Perlen Papier AG hat es gebrannt. Nun müssen viele Schweizer Zeitungsverlage ihre Umfänge reduzieren. Denn die Lage war schon vorher angespannt. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 11.10.2021, 17.50 Uhr

Es passierte bei der Aufbereitung des Altpapiers: Am vergangenen Donnerstagabend hat es bei der Perlen Papier AG gebrannt. «Zwei Papiermaschinen waren davon betroffen, wir mussten sie per Notstopp anhalten», bestätigt Wolfgang Bucher, Direktor Marketing und Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Perlen Papier AG. Der Stillstand dauerte bis Sonntagabend, seitdem werden die beiden Anlagen wieder sukzessive hochgefahren, doch rechnet das Unternehmen trotzdem insgesamt mit einem «mehrtägigen Ausfall beider Papiermaschinen», wie es in einer Mitteilung von Montag heisst.

Altpapier auf dem CPH-Areal in Perlen kurz vor dem Ausbruch der Pandemie. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Bucher betont, dass die werkseigene Feuerwehr «einen hervorragenden und schnellen Einsatz geleistet» habe, aber das Risiko eines Brandes bei der Papierherstellung nie vollständig ausgeschlossen werden könne. Die Ursache sei noch nicht bekannt, Verletzte habe es keine gegeben. Den Schaden könne man noch nicht genau beziffern. Die Perlen Papier AG gehört zur börsenkotierten CPH-Gruppe, die in den Bereichen Papier, Chemie und Verpackung aktiv ist.

Rohstoffknappheit führt zu Preiserhöhung

An der grösseren der beiden betroffenen Papiermaschinen produziert das Unternehmen Zeitungspapier, an der kleineren Papier für Zeitschriften. Der Unfall hat Auswirkungen auf praktisch sämtliche Zeitungskunden: Die Perlen Papier AG ist nämlich die letzte noch verbliebene Zeitungspapierherstellerin der Schweiz. Schon seit geraumer Zeit besteht eine akute Knappheit an Rohstoffen zur Produktion von Zeitungspapier, besonders von Altpapier, dem Hauptrohstoff von Perlen Papier. Die Preise für Altpapier sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen. «Aufgrund des Brandes mussten wir nun leider gebuchte Aufträge zurückgeben», sagt Bucher. Er erklärt:

«Durch die ungenügende Altpapierversorgung und die hohe Nachfrage unserer Kunden haben wir praktisch keinen Lagerbestand.»



Tatsächlich ist die Versorgungssituation schon seit Monaten kritisch. Weil während der Lockdowns in der Pandemie die Zeitungen dünner wurden, fehlt einerseits Altpapier, um neues Zeitungspapier herzustellen. Hinzu kommt, dass der boomende Versandhandel mehr Karton für Verpackungen benötigt; Karton kann aber nicht mehr zu Papier recycelt werden. Für die Produktion von Karton braucht es Altpapier, nun landet also immer mehr Altpapier in der Kartonproduktion und entsprechend fehlt der Rohstoff in der Zeitungspapierproduktion – die Knappheit lässt die Preise in die Höhe schiessen. Die CPH-Gruppe spürt schon seit längerem anhaltenden Margendruck wegen steigender Rohmaterialpreise. Es sei weiterhin keine Entspannung zu verzeichnen, sagte der CPH-Finanzchef Mitte September gegenüber der «Finanz und Wirtschaft».

Import aus dem Ausland ist keine Option

Der Brand bei der einzigen noch verbliebenen Schweizer Papierfabrik hat diese ohnehin schon angespannte Situation verschärft. Die Zeitungsverlage – darunter auch CH Media, Herausgeberin dieser Zeitung – wurden vergangene Woche über den Unfall informiert. Als Sofortmassnahmen werden nun praktisch überall die Umfänge reduziert, so auch bei CH Media. Dünner wird zum Beispiel auch das französische «Migros-Magazin», und zwar um acht Seiten, wie ein Sprecher sagt. Die am Dienstag erscheinende «Coopzeitung» war noch nicht von den Auswirkungen des Brands betroffen. «Die darauffolgende Ausgabe wird erst am Wochenende gedruckt und es ist daher aktuell noch zu früh für eine Voraussage», sagt eine Coop-Sprecherin.

Der grösste Schweizer Zeitungsdruckverbund mit Druckereien in Zürich, Bern und Lausanne gehört Tamedia. Beim Zürcher Medienhaus drucken neben CH Media unter anderem auch NZZ und Ringier sowie Coop und Migros zumindest Teile ihrer Auflagen. «Bis voraussichtlich Ende Oktober müssen wir bei den Tamedia-Zeitungen die Umfänge reduzieren. Dabei werden wir möglichst darauf achten, dass redaktionelle Teile davon nicht betroffen sind», sagt Tamedia-Sprecherin Nicole Bänninger.

Auf die Frage, ob angesichts der Papierknappheit ein Import aus dem Ausland eine Option wäre, sagt Bänninger von Tamedia: «Normalerweise importieren wir einen Teil des Papiers aus dem Ausland. Aufgrund der europaweiten Papierknappheit ist es aktuell aber nicht möglich, das fehlende Papier durch Zukäufe bei weiteren Lieferanten auszugleichen.» Perlen Papier selbst bezieht kein Fertigpapier aus dem Ausland. Kompensationspapier aus dem Ausland als Ausgleich für Lieferengpässe sei keine Alternative, da es nicht verfügbar sei, so Geschäftsleitungsmitglied Wolfgang Bucher.