Interview Altpapier fehlt, Kosten steigen: Papierfabrik Perlen erhöht die Preise – der CEO nimmt Stellung Der Chef der Papierfabrik Perlen Klemens Gottstein erklärt, warum Zeitungspapier fehlt. Und warum es auf die Schnelle kaum Alternativen zum Rohstoff Altpapier gibt. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anfang Oktober hat es im Altpapierlager der Perlen Papier AG gebrannt. In der Folge musste die Produktion von Zeitungspapier mehrere Tage gestoppt werden. Wie präsentiert sich die Lage aktuell?

Klemens Gottstein: Es dauerte rund einen Monat, bis wir wieder die volle Kapazität erreichen konnten, doch jetzt sind wir im normalen Umfang lieferfähig. Die Ursache des Brands war ein Draht, der sich in einer Maschine verfangen hatte.

Die Produktionsmengen sind trotzdem tiefer als üblich. Warum?

Der Brand war bloss der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wir produzieren Zeitungspapier vorwiegend aus Altpapier, das ist unser wichtigster Rohstoff. Und dieser fehlt aktuell, unter anderem weil Altpapier für Karton gebraucht wird, der wegen des Booms im Onlinehandel stark nachgefragt wird. Wenn Altpapier einmal im Kartonkreislauf landet, kann es nicht mehr für die Papierproduktion verwendet werden. Ausserdem wurden während der Pandemie rund 20 Prozent weniger Zeitungen gedruckt und diese Menge fehlt jetzt als Altpapier. Die Knappheit betrifft ganz Europa.

Perlen-Papier-CEO Klemens Gottstein bei der Altpapieranlieferung. Bild: Pius Amrein (Perlen, 25. November 2021)

Schweizer Zeitungsverlage wie CH Media, NZZ, Tamedia und Ringier müssen seit dem Brand im Oktober und bis heute ihre Umfänge reduzieren. Gleichzeitig beliefert Perlen Papier Kunden im Ausland.

Wir haben die Schweizer Verlage von Januar bis Oktober entsprechend den vereinbarten Mengen beliefert, sogar noch mit etwas mehr als vereinbart. Bis Ende Jahr liegen wir ganz knapp darunter. Die Verlage haben Verständnis, wie auch wir im Frühjahr 2020 Verständnis gezeigt haben: Damals, zu Beginn der Pandemie, haben die Verlage weniger Papier nachgefragt, weil Inserate wegfielen. Unsere Anlagen standen tageweise still und wir mussten Angestellte in Kurzarbeit schicken. Die Verlage konnten damals nichts dafür, wir können heute nichts dafür: Es braucht Verständnis auf beiden Seiten, und das ist meines Erachtens auch vorhanden.

Vor rund einem Monat haben sich Vertreter der Schweizer Verlage mit Ihnen in Perlen getroffen. Was wurde damals besprochen?

Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, wie wir die Situation für beide Seiten verbessern können. Ich kann nicht ins Detail eingehen, aber wir haben zum Bespiel vereinbart, dass wir gewisse Mengen statt im November erst im Dezember liefern werden.

Noch bis Anfang 2020 hatte Perlen Papier ein Überangebot an Altpapier. Hätte man mit einem grösseren Lagerbestand die jetzige Situation verhindern können?

Nein, die Pandemie und ihre Auswirkungen waren für niemanden in der Industrie vorhersehbar. Grössere Schwankungen bei der Menge Altpapier sind nicht ungewöhnlich.

Klemens Gottstein (60) hat 40 Jahre Erfahrung in der Papierindustrie. Seit Januar 2012 leitet der gebürtige Deutsche die Perlen Papier AG, die am Hauptsitz in Perlen insgesamt 360 Personen beschäftigt.

Perlen Papier produziert seit fast 150 Jahren Papier und ist der letzte Zeitungspapierhersteller in der Schweiz. Offensichtlich haben Sie mit dem Altpapier ein Klumpenrisiko beim Rohstoff. Gibt es denn keine Alternative?

Zu einem kleinen Teil verwenden wir auch Holz für die Papierproduktion, aber wir können den Holzanteil nicht einfach so erhöhen, da müssten wir zuerst Dutzende Millionen Franken in die Holzaufbereitung investieren. Es ist aber richtig, dass wir uns Gedanken über den Rohstoffmix machen. Das Wichtigste wäre aber, dass mehr Altpapier gesammelt und vor allem weniger ins Ausland exportiert wird: Es ist ja nicht nur aus ökologischer Sicht ein Unding, dass Schweizer Altpapier ins Ausland exportiert wird und wir es dann wieder zurückimportieren müssen. Wenn alles hier gesammelte Altpapier in der Schweiz bleiben würde, müssten wir gar kein Altpapier importieren.

Wie knapp ist die Altpapiermenge denn genau?

Derzeit haben wir lediglich einen Viertagesbedarf an Lager. Es gab Zeiten in den letzten eineinhalb Jahren, da hatten wir sogar nur Mengen für ein bis zwei Tage: Das heisst, das Wasser steht einem bis zum Hals.

Wie sieht es bei den Kosten aus?

Sie steigen dramatisch. Strom hat sich vervierfacht, Altpapier hat sich verdoppelt.

Müssen Sie deshalb nun die Preise erhöhen?

Ja. Die Preise für unsere Kunden werden zum Jahreswechsel deutlich steigen, sie stiegen schon dieses Jahr moderat an. Wir sind dazu gezwungen, denn derzeit arbeiten wir nicht kostendeckend. Das wissen unsere Kunden. Damit wir die Versorgung sicherstellen können, müssen wir eine Balance finden.

Was glauben Sie, wie lange diese Situation noch andauern wird?

Prognosen sind seit dem Ausbruch der Coronapandemie noch schwieriger geworden. Unser Altpapierlager füllt sich langsam wieder, aber ich gehe nicht von einer Besserung vor Ende Jahr aus. Ein neuer Lockdown würde die Situation natürlich nochmal verschärfen. Wir hoffen nicht, dass es wieder so weit kommt.