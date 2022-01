Papierhersteller Sorge um Papiernachschub: Nach der Cyberattacke stehen die Maschinen in Perlen weiterhin still Das Industrieunternehmen CPH ist mit den Folgen der Cyberattacke vom Freitag beschäftigt. Die Zeitungspapierproduktion in Perlen ist noch nicht angelaufen. Derweil zeigt sich, dass IT-Angriffe auf Unternehmen immer häufiger werden. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 10.01.2022, 16.00 Uhr

Papierrollen am Sitz der CPH-Gruppe in Perlen. Bild: Patrick Hürlimann (25. Februar 2020)

Es bleibt unklar, was genau in der Nacht auf den 7. Januar am Hauptsitz der börsenkotierten CPH-Gruppe in Perlen passiert ist. Sicher ist: Die letzte verbliebene Schweizer Zeitungspapierfabrik wurde von einer externen Cyberattacke lahmgelegt. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu den IT-Systemen des Unternehmens. Ob die Angreifer Daten mittels einer Ransomware-Attacke verschlüsselt haben und nun Lösegeld fordern, dazu äusserte sich CPH-Sprecher Christian Weber am Montag nicht. Man arbeite derzeit mit Hochdruck daran, die Systeme wieder zum Laufen zu bringen.

Moderne Industrieanlagen werden über Software gesteuert; funktioniert diese nicht wie gewohnt, können auch Maschinen nicht betrieben werden. Entsprechend mussten die Produktionsanlagen in den Bereichen Papier und Verpackung in Perlen sowie im deutschen Müllheim am Freitag notfallmässig gestoppt werden, während der Bereich Chemie weiter produzieren konnte. Nach einem dreitägigen Produktionsunterbruch liefen die Anlagen am Montag noch immer nicht, wie Weber sagte. Prognosen, bis wann die Produktion wieder anlaufen könnte, wagte er nicht. Normalerweise produziert CPH Zeitungspapier rund um die Uhr.

Ob Zeitungspapier damit in der Schweiz erneut knapp wird, ist aber noch unklar. Die CPH-Gruppe musste bereits Anfang Oktober wegen eines Brands im Altpapierlager in Perlen die Papierproduktion zwischenzeitlich stoppen. In der Folge mussten Zeitungsverlage ihre Umfänge reduzieren. Einen Unterschied zu damals gibt es aber, denn CPH konnte mittlerweile das Lager wieder etwas aufstocken. Dem Vernehmen nach fanden übers Wochenende sowie am Montag Gespräche zwischen den Verlagen und CPH statt. Die Hoffnung ist, dass CPH die Verlage weiterhin gemäss Vereinbarung mit Papier versorgen kann, bis die Maschinen wieder laufen. Die Situation bleibe aber fragil und angespannt, heisst es.

So schützen Sie sich Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit des Bundes (NCSC) veröffentlicht auf seiner Website eine Vielzahl von Anleitungen und Checklisten, wie sich Privatanwender, Unternehmen oder Behörden vor Cyberbedrohungen schützen können: für Privatpersonen, für Unternehmen sowie für IT-Spezialisten.

Immer mehr Attacken auf Unternehmen

Die Attacke auf CPH ist kein Einzelfall. Die Zahl der Angriffe auf Schweizer Unternehmen jeglicher Grösse hat in den letzten Jahren zugenommen. Allein in der Zentralschweiz gab es in den letzten Jahren einige aufsehenerregende Attacken. 2019 traf es die Egolzwiler Meier Tobler und die Rothenburger Auto AG, 2020 die Muttergesellschaft der Baarer Rittmeyer. Im vergangenen Sommer wehrte die V-Zug-Gruppe einen Angriff ab, ohne dass es zu Betriebsbeeinträchtigungen oder Schäden kam.

Die Pandemie hat die Situation insbesondere für kleine Firmen verschärft, wie eine aktuelle Studie von Digitalswitzerland zeigt: War 2020 noch ein Viertel der befragten Unternehmen mit vier bis 49 Mitarbeitenden von einem Cyberangriff betroffen, waren es 2021 bereits mehr als ein Drittel. Hochgerechnet bedeutet dies, dass 2021 rund 55’000 Kleinunternehmen von einem Cyberangriff betroffen waren, 2020 waren es noch rund 38’000.

Für Unternehmen sind Cyberattacken ein Horrorszenario, selbst wenn Daten in einem externen Back-up gesichert sind und wiederhergestellt werden können. Denn bereits kurze Unterbrüche von wenigen Tagen und die Behebung des Schadens können Millionenkosten verursachen. Der Haustechnikkonzern Meier Tobler bezifferte den Umsatzverlust auf rund fünf Millionen Franken. Beim Ostschweizer Fensterhersteller Swisswindows war eine Cyberattacke vor zwei Jahren gar mitverantwortlich für den Konkurs.

Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist wichtig

Auch Private und Behörden werden vermehrt angegriffen. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit des Bundes (NCSC) hat letztes Jahr insgesamt über 21’000 Meldungen zu Cybervorfällen erhalten. «Mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr», sagt Pascal Lamia, Leiter Operative Cybersicherheit des NCSC. Allerdings besteht heute in der Schweiz keine generelle Meldepflicht bei Cyberattacken, weshalb die Dunkelziffer entsprechend höher sein dürfte. Um die Gefahr in Unternehmen gering zu halten, seien im Unternehmensumfeld organisatorische Massnahmen wie Krisenmanagement und Krisenkommunikationskonzept wichtig, sagt Lamia. «Ebenso wichtig ist die stete Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Organisatorische und technische Massnahmen greifen nur dann im gewünschten Rahmen, wenn die Mitarbeitenden verstehen, warum sie gewisse Dinge berücksichtigen müssen.»

Bei einem erfolgten Cyberangriff unterstützt das NCSC – gemäss seinem Auftrag, insbesondere Betreibende kritischer Infrastrukturen – bei der Untersuchung, welche Schadsoftware eingesetzt wurde und versucht, zu verhindern, dass sich die Angreifer weiter ausbreiten. Das NCSC rät den Organisationen jeweils auch, die Polizei einzuschalten und einen externen IT-Dienstleister beizuziehen, wenn sie keine eigene IT-Sicherheitsabteilung haben.

