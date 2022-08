Paradeplatz: Migros, Coop, Ice-Tea, Edelweiss-Bauer, AKW-Pommes

«Paradeplatz» Coop foppt Migros mit Eistee-Inserat, das Edelweiss-Maskottchen im Party-Kostüm – und die besten AKW-Pommes der Schweiz Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

So wirbt Coop in einem Inserat für seinen Billig-Ice-Tea. Coop-Magazin

Coop-Chef Philipp Wyss. Bild: Sandra Ardizzone/WIR

Coop und Migros sind sich in vielem ähnlich. Doch was Ersterer unter der Leitung von Philipp Wyss nicht hat, sind wirklich kultige Eigenmarken. Insbesondere der blau verpackte Ice-Tea der Migros gilt für viele Kundinnen und Kunden als unerreicht. In Zürich wirbt Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen derzeit sogar mit einem XXL-Poster dafür. Die Retourkutsche von Wyss folgt in Form eines Inserats. Darin bewirbt Coop das Resultat eines Blindtests der «Sonntags-Zeitung», wonach der Coop-Prix-Garantie-Ice-Tea das beste Geschmackserlebnis bietet. Nicht kultig, aber vielleicht tatsächlich besser.