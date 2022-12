Post-Elfen, Economiesuisse-Poesie und Migros-Klubschulen

Paradeplatz Das Elfen-Problem der Post +++ die Sprachblüten der Wirtschaftsverbände +++ und das fehlende Angebot in der Migros-Klubschule Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Post- und Elfen-Chef Roberto Cirillo. Peter Schneider / KEYSTONE

Bei der Post geht vor Weihnachten wieder mal die Post ab. Wie jedes Jahr können auch heuer Kinder ihre «Wünsche, Sehnsüchte und Geschenklisten» dem Christkind und dem Weihnachtsmann einschicken. Da die beiden es aber allein wohl nicht schaffen würden, all die Briefe – vor Weihnachten 2021 waren es ganze 36'000 Stück – zu beantworten, hat Post-Chef Roberto Cirillo für Unterstützung gesorgt. Christkind und Weihnachtsmann könnten «auf die unermüdliche Hilfe der Elfen der Post zählen», wie der Staatskonzern uns diese Woche wissen liess. Doch sehr wahrscheinlich waren die Drittstaatenkontingente für Arbeitskräfte aus den USA schon aufgebraucht. Jedenfalls hat die Post die ursprüngliche Mitteilung korrigiert: Statt auf US-amerikanische Elfen setzt sie nun auf die Hilfe heimischer Postwichtel.

Da sage mal einer, die Wirtschaft habe kein Flair für Poesie. Anfang Woche jedenfalls scheute der Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, Rudolf Minsch, keine Mühe, um die nüchterne und mit 0,6 Prozent eher bescheidene Wachstumsprognose fürs kommende Jahr sprachattraktiv zu verkaufen: «Fragiles Wachstum auf dünnem Eis», lautet sein Fazit. Wir meinen: Doppelt gemoppelt hält besser, insbesondere bei so viel Zerbrechlichkeit.

Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch sorgt für poetische Prognosen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die neue oberste Migros-Personalchefin Andrea Krapf arbeitet seit über 20 Jahren bei der Migros und kann einen stolzen Lebenslauf vorweisen: Sie ist ausgebildete Sekundarlehrerin, hat einen Master of Advanced Studies in Human Capital Management an der School of Management and Law in Winterthur erworben und darf sich zudem Executive Master in Business Administration EMBA HSG nennen. Wer also beim Detailhandelsriesen Karriere machen will, setzt auf wohlklingende Weiterbildungskurse, die es bei der Migros-Klubschule nicht gibt.

Migros-Managerin Andrea Krapf ist neu Personalchefin. ZVG

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen