«Paradeplatz» Die fragwürdigen Rechnungskünste der millionenschweren On-Chefs, das Werben der Kleinpartei im Migros-Pool – und wo Joker Putin immer sticht Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 14.05.2022, 05.00 Uhr

Im Club der Grossverdiener: Roger Federer mit den Chefs und Gründern von On. On

Es gibt Aussagen, die altern schlecht: «Für mich ist wichtig, mit On-Schuhen in der Natur laufen zu können. Das steht deutlich über den materiellen Wünschen», sagte Marc Maurer, Co-Chef von On, zu CH Media. Nur kurz darauf wurde publik, dass sich die fünf Chefs und Gründer der Laufschuhfirma, an der auch Roger Federer beteiligt ist, insgesamt Wahnsinnslöhne von 83 Millionen Franken ausbezahlten - und alle Banker und Pharma-Manager im Lande übertrafen.