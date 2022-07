Paradeplatz: Swiss-Vranckx, Bruno Kernen, Lego, Migros-Nold

«Paradeplatz» Die Migros hat Lego-Pläne, eine ganz miese Koffer-Odyssee à la Swiss – und Ex-Skistar Bruno Kernen wird CEO Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Lego machts möglich: Der Migros-Ice-Tea zum selber zusammenstellen. Screenshot: famigros.migros.ch

Migros-Präsidentin Ursula Nold und Konzernchef Fabrice Zumbrunnen bieten im Kundenclub Famigros neu Lego-Bauanleitungen, um die beliebtesten Artikel aus dem Sortiment mit den bunten Steinen zusammenzustellen, wie zum Beispiel den Kult-Ice-Tea oder die Tourist-Schokolade. Fehlt nur noch das neue alkoholfreie Bier, das bald lanciert werden soll. Noch so eine Baustelle.

Ex-Ski-Star Bruno Kernen hat eine neue Aufgabe. Der Abfahrtsweltmeister von 1997 ist zum Geschäftsführer des Schweizer Skiherstellers Anavon ernannt worden. Damit kehre Kernen zu seinen Wurzeln zurück, schreibt die junge Ski-Manufaktur. Tatsächlich wagte der 50-Jährige auch schon andere unternehmerische Abenteuer - fernab der Piste. So investierte er kurz nach seiner Schneesport-Karriere in die Berner-Glacefirma Gelati del Sole. Zumindest der kalten Temperatur blieb er auch damals treu.

Triumph im berühmten Käse-Dress: Bruno Kernen wird 1997 in Sestriere Abfahrtsweltmeister. AP

So hat er sich seine Sommerferien in Schweden wohl kaum vorgestellt: Simon Zurich, Lobbyist im Bundeshaus und Mitglied des Freiburger Kantonsparlaments, ist am 17. Juli von Zürich aus mit der Swiss abgeflogen, sein Koffer hats nicht geschafft - bis jetzt nicht. Seine zahlreichen Versuche mit der von Dieter Vranckx geführten Schweizer Airline in Kontakt zu treten, blieben erfolglos: Sie meldete sich erst am 27. Juli - nachdem er per Tweet und mit von seinen Kindern gebastelten Sandalen auf sein Unglück aufmerksam gemacht hatte. Nun hoffen wir mal, dass sein Koffer den Weg nach Schweden findet, bevor Zurich am 1. August wieder heimreist.