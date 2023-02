Paradeplatz-News: Nestlé-Schneider, Rihannas Uhr & Ragusa-Donut

Paradeplatz Der Nestlé-Chef und seine Hundeliebe ++ Rihannas Swissness-Bekenntnis ++ Ragusa verschmilzt mit US-Fast-Food-Riese Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Die Hunde von Nestlé-Chef Mark Schneider: Minou und Mocca. Screenshot: Linkedin

Nestlé-Chef Mark Schneider verspürte diese Woche Valentinstag-Gefühle. Allerdings formulierte er auf Linkedin kein amouröses Bekenntnis an seine Frau, sondern präsentierte ein Bild von seinen beiden Hunden Minou und Mocca. Schneiders Zuneigung zu den beiden Vierbeinern ist bestimmt authentisch - doch der Topmanager wäre nicht Chef eines 94-Milliarden-Franken-Konzerns, wenn er mit seinem privaten Post auch gleich noch etwas Werbung fürs eigene Geschäft und vor allem für die hauseigene Tierfutter-Marke Purina machen würde. Kein Wunder: Denn 2022 resultierte bei der Tierfutter-Marke ein Plus von 14,5 Prozent. Wow, äh, wau!

Der «Super Bowl» ist der grösste Sportanlass der USA. Am Sonntag fand er mit Schweizer Beteiligung statt, wie die «Handelszeitung» enthüllte: Pop-Sängerin Rihanna, welche die Halbzeit-Show bestritt, trug an ihrem Handgelenk eine Schweizer Uhr. Das «Wunderwerk» der Genfer Firma Jacob & Co. kostet bescheidene 72'000 Dollar. Fiese Instagram-Kommentatoren behaupten gar, die Uhr sei «das beste an der Show» gewesen.

Zuletzt gab es sie immer häufiger: Die Verschmelzung von bekannten Detailhandelsmarken, wie zum Beispiel Kambly-Guetsli mit Cailler-Schokolade. Nun zieht Camille-Bloch-Chef Daniel Bloch nach. Diese Woche lancierte er mit dem US-Süsswaren-Riesen Dunkin' Donut einen Donut mit Stücken der von Ski-Star Lara Gut beworbenen Ragusa-Blond-Schokolade. Nach ihrem bitteren vierten Rang am Donnerstag im WM-Riesenslalom wird ihr das Gebäck wohl extra süss schmecken.