Paradeplatz: Nestlé-Schneider, Coop-Wyss und Swisscom-Schaeppi

«Paradeplatz» Der Nestlé-Lenker landet im Cappuccino, der PR-Knüller vom Coop-Chef - und der Pannen-Abgang von Swisscom-Schaeppi Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 07.05.2022, 05.00 Uhr

Schneider, what else? Screenshot: Linkedin

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen - so auch Nestlé-Chef Mark Schneider. Auf der Onlineplattform Linkedin lässt er seine Follower an seiner Israel-Stippvisite teilhaben. Dort besucht er die lokale Nestlé-Kultmarke Osem, die zuletzt wegen massiven Preiserhöhungen kritisiert wurde. Der Deutsch-Amerikaner zeigte dabei von der innovativen Schaum-Technologie beeindruckt, die ein Bild von ihm in seinen Cappuccino zauberte, und nicht etwa von Nespresso-Botschafter George Clooney.

Philipp Wyss weiss: PR kann manchmal auch simpel sein. Anthony Anex / KEYSTONE

Als Philipp Wyss noch die Nummer 2 bei Coop war, war der Luzerner unter anderem für das Marketing des Detailhändlers verantwortlich. Dabei scheint er einige PR-Weisheiten aufgeschnappt zu haben. In einem Online-Talk von «20 Minuten» fragte Leser René diese Woche, was das Schild «Aktuell» in den Coop-Filialen soll, bei dem es doch bloss darum gehe, eine Aktion zu suggerieren. Sutter antwortete, man wolle damit etwas als saisonal ausloben. Und: «Irgendwas muss man ja hinschreiben.»

Urs Schaeppi. Ennio Leanza / KEYSTONE

Es war ein Auf und ab für Swisscom-Chef Urs Schaeppi diese Woche: Am Dienstag hatte er seinen wohl letzten, gross inszenierten Medienauftritt als Konzernchef. Dabei sagte er dem Branchenportal «Persönlich» mit Blick auf vergangene Pannenserie, dass diese «überhaupt nicht zur Swisscom passen». Schon am Abend war seine Aussage wegen eines nächsten Grossausfall Makulatur. Abschliessen kann Schaeppi die Woche doch mit einer guten Nachricht: Die Swisscom-Aktie erreichte zeitweise den höchsten Stand seit 22 Jahren. Die Frage ist nur: Wegen oder trotz ihm?

