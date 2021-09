Paradeplatz: Levrat Post Sunrise Evergrande

Paradeplatz Der neue Wahlslogan von Bald-Post-Präsident Levrat, immer währende Versprechen und eine enttäuschte Genossin Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 25.09.2021, 05.00 Uhr

Noch-Ständerat Christian Levrat bei seiner Ernennung zum Post-Präsidenten. Marcel Bieri / KEYSTONE

Ab Dezember tauscht der langjährige SP-Boss Christian Levrat den Ständeratsstuhl gegen den Präsidentensessel der Post. Für die Einarbeitung wollte er sich entschädigen lassen. Der Post-Verwaltungsrat mit Präsident Urs Schwaller machte dafür 12’000 Franken locker, wie die «Weltwoche» enthüllte. Nachdem aber der Bundesrat einen Verzicht nahelegte, krebsten alle zurück. Die Moral: Mit dem Job- kommt oft auch der Gesinnungswechsel. Bei Levrat heisst es nicht mehr «für alle statt für wenige», sondern «für einen statt für alle».



Immer gross? Nicht wirklich, Evergrande. Alex Plavevski / EPA

Immer grün? Definitiv nicht, Ever Given von Typ Evergreen. Remko De Waal / EPA

Gefährlich werden für alle könnte der wankende chinesische Immobilienkoloss Evergrande, auch wenn der Name verspricht, dass er «immergross» bleibe. Das mit «immer» kennen wir schon vom Containerschiff Ever Given vom Typ Evergreen, das im März den Suezkanal und Lieferketten blockierte. Auch dort hielt der Name nicht, was er versprach: Denn grün sind Schiffe höchstens beim Anstrich, «immer» schon gar nicht.

André Krause, Chef von Sunrise UPC. Severin Bigler / © CH Media

Immer währt nicht lange. Das weiss auch Sunrise-UPC-Chef André Krause und kritisierte im Interview mit unserer Redaktion, dass die Schweiz beim Glasfasernetz abgefallen ist. «Wer hat hier was verpennt?», antwortete Ex-SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer prompt auf Twitter und nannte auch gleich die Schuldigen: ihre Genossen, die ihre Idee eines flächendeckenden Netzes fraktionsintern versenkt hatten.