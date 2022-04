Pardeplatz: Die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche

Interview Armeechef Süssli warnt: Die Schweizer Luftwaffe hält den Schutz im Krieg nur einen Monat lang aufrecht

Als er vor zwei Jahren Armeechef wurde, dachte Thomas Süssli an einen Strom-Blackout als wahrscheinlichste Krise. «Wir hatten dann eine Pandemie – und nun einen Krieg in Europa», sagt er. So schnell könne sich die Lage verändern.