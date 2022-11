Paradeplatz: Swiss-Vranckx, Axpo-Brand und Mimi Mollerus

«Paradeplatz» Schweiz-Aufschlag beim Luxus-Gepäck ++ Hellseherische Kräfte des Swiss-Chefs ++ kulinarische Bodenständigkeit von Axpo und Co. Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Dieter Vranckx, Chef der Swiss, weiss offenbar schon jetzt, dass die neue Breitling-Uhr eine Ikone sein wird. Gaetan Bally / KEYSTONE

Kommende Woche laden Swiss-Cher Dieter Vranckx und Breitling-Chef Georges Kern zu einem Medienfrühstück in die Boutique der Uhrenmarke an der Zürcher Bahnhofstrasse. Thema: Die Lancierung einer limitierten Swiss-Breitling-Uhr. Die beiden Herren scheinen hellseherische Kräfte zu besitzen. Denn in der Einladung zum Event betonen sie, dass es sich bei der Uhr um eine Ikone handelt. Noch vor der Lancierung. Dumm nur, dass Airline-Chef Vranckx diese Prognosefähigkeiten nicht schon beim übertriebenen Stellenabbau beim Kabinenpersonal zugute kamen.

Modeunternehmen, die im Hochlohnland Schweiz produzieren lassen, gibt es nicht mehr viele. Mimi Mollerus, Chefin des Schweizer Luxus-Taschenherstellers Maison Mollerus, brüstete sich diese Woche an einem Branchenanlass damit, dass die teuren Ledertaschen und Portemonnaies noch immer im Werk im Tessin von Hand gefertigt werden. Schade nur, dass die Schweizer Kundschaft dies scheinbar kompensieren muss: Die ohnehin schon teuren Taschen kosten im Schweizer Webshop deutlich mehr als im EU-Onlineladen. Beispiel: Die Umhängetasche Marly kostet 699 Franken respektive 639 Euro – ein Aufschlag von rund 60 Franken. Etwas gar viel für ein bisschen mehr virtuelle Swissness.

Die Ankündigung zum «VIP-Netzwerkabend» des «Energie Clusters», der am Donnerstagabend in der Messehalle von Bern Expo stattfand, war hochtrabend: Nach dem Referat eines «Stararchitekten», einem «Apéro riche», verschiedenen «Statements der Wirtschaft», unter anderem von den Chefs von Alpiq und Axpo, Antje Kanngiesser respektive Christoph Brand, stand dann der «kulinarische Höhepunkt» auf dem Programm. Aufgetischt am Buffet wurden Älplermagronen mit Apfelmus. Wir lernen: Bei den Preisen erreicht die Energiebranche Schwindel erregende Höhen, beim Essen hingegen bleibt sie bodenständig.