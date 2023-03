Paradeplatz: UBS-Kelleher, Shania Twain, On Marc Maurer, Swissair

Paradeplatz UBS-Präsident hat Heimweh ++ CNN berichtet über Schweizer Zug ++ On-Chefs verdienen fürstlich ++ Seco-Chefin feiert trotz CS-Flop auf Twitter Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Colm Kelleher an der Pressekonferenz zur Übernahme der Credit Suisse vergangenen Sonntagabend in Bern. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Dank der «Financial Times» wissen wir: UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat in Zürich Heimweh. Der Ire hielt sich nämlich beim entscheidenden Anruf der Regierung wenige Tage vor der CS-Übernahme im Irish Pub James Joyce auf - wohl das edelste aller Irish Pubs in der Limmatstadt, wo es einen Wagyu Burger für schlappe 43 Franken gibt. Ein Klacks für den Multimillionär und Morgan-Stanley-Veteranen.

Die Schweiz war auf internationalen News-Websites diese Woche «dank» der Credit Suisse omnipräsent. Immerhin: Dank der am Genfersee wohnhaften, kanadischen Country-Sängerin («That don't impress me much») Shania Twain berichtete «CNN» auch über eine andere Klischee-Branche der Schweiz nebst dem Banksektor: Das Bahnwesen. Ein Zug des Golden Pass Express' von Montreux nach Interlaken heisst seit Dezember zu Ehren der fünffachen Grammy-Gewinnerin «Shania Train». Was zeigt: Die Romands beherrschen den englischen Wortwitz besser als Urs Rohner, Tidjane Thiam und Co. das Banking.

Die Schweizer Wirtschaft erlebte in den vergangenen Tagen das grösste Bankendebakel in ihrer Geschichte. Das hat bestimmt auch Helene Budliger Artieda, Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, mitbekommen. Dennoch fand sie am Dienstag Zeit, sich bei ihrer Twitter-Fangemeinschaft mit einem ausführlichen Video zu bedanken. Denn Budliger Artieda bringt es inzwischen auf 1000 Follower. CS-Untergang hin oder her: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen!

Nostalgie pur: SKA-Bulletin mit der Swissair auf dem Cover. Screenshot: Ricardo.ch

Mehr Schweizer Wirtschaftsnostalgie vereint auf einer A4-Seite geht kaum: Auf der Schnäppchenplattform Ricardo gibt es ein altes Bulletin der Schweizerischen Kreditanstalt aus dem Jahr 1981 für 12 Franken zu kaufen. Auf dem Frontseite der Jubiläumsausgabe ist die Swissair zu sehen. Die «fliegende Bank» also, die 2001 grounden musste. Und die abgehobene Bank, die vergangenen Sonntag abstürzte.

Roger Federer ist Teilhaber von der Schuhfirma On. Alexander Coggin/Nyt/Redux/Laif / NYTNS/laif

Der Zürcher Sportschuh-Hersteller On ist bekannt für seinen Mit-Investor, die lebende Tennis-Legende Roger Federer. Vor einem Jahr sorgte das junge Unternehmen aber mit exorbitanten Salären für Schlagzeilen. Die fünf On-Manager liessen sich kurz nach dem Börsengang 83 Millionen Franken ausbezahlen - trotz hoher Verluste und gesunkenem Aktienkurs. Firmenchef Marc Maurer erhielt mit 16,9 Millionen Franken am meisten - mehr als Roche-Chef Severin Schwan und UBS-Chef Ralph Hamers, die es je auf knapp 12 Millionen Franken brachten. Die Gier ist nun etwas kleiner geworden: Das fünfköpfige Topmanagement bezog laut dem Portal Tippinpoint im letzten Jahr «nur» noch 18,9 Millionen Franken. Game, Set and Salary!