Paradeplatz-News: Hotelplan-Meyer, Red Bull, Coca-Cola in Opfikon

Paradeplatz Die Hotelplan-Chefin wirbt mit Pools ++ Red Bull verleiht Frustgefühlen Flügel ++ Coca-Colas Zürich-Umzug als Kraftakt Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Büro mit Pool? Bei Hotelplan ist das möglich. Screenshot: Linkedin

Es gibt Firmenchefs, die möchten noch immer nicht wahrhaben, dass Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. Anders Laura Meyer, Chefin der Migros-Tochter Hotelplan. Sie bewirbt auf Linkedin sogar «Workation»-Angebote für die Kundschaft und die eigenen Angestellten. Die Idee: Arbeiten lässt sich oftmals genauso gut in einem schönen Ferienhaus im Ausland mit Pool. Vielleicht ist Meyers Post ja aber auch eine Einladung zur ersten Verwaltungsratssitzung des Reiseunternehmens in inspirierender Umgebung mit Mario Irminger, damit sein Start als Migros-Chef nicht nur sinnbildlich ein Sprung ins kalte Wasser wird.

Laura Meyer ist Hotelplan-Chefin und ein Fan von Workation. Zvg / Aargauer Zeitung

So allgegenwärtig Red Bull in der Werbung ist, so verschwiegen gibt sich der Energy-Drink-Hersteller zum Geschäftsgang. Das Unternehmen rund um Schweiz-Chef Marco Camenzind blockt Presseanfragen mithilfe eines digitalen Assistenten ab – eine Mailadresse oder ein Kontaktformular gibt es nicht. «Bitte sag mir in einem kurzen Satz, wobei ich dir heute helfen kann!», fragt der Chatbot. «Wie kann ich die Medienstelle von Red Bull kontaktieren?» «Okay. Kannst du bitte deine Frage umformulieren?» Mehrere Umformulierungen später: «Wenn du mehr über Red-Bull-Produkte erfahren möchtest, besuche bitte unsere «Fragen & Antworten»-Seite»: «Verleiht Flüüügel» heisst es da. Na, ja, das nun nicht gerade. Das Adrenalin ist aber gestiegen.

Der Schweizer Ableger des Weltkonzerns Coca-Cola verlegt seinen Hauptsitz dieser Tage innerhalb von Zürich von Brüttisellen nach Opfikon. Böse Zungen könnten nun behaupten, dass dies im Kampf gegen die Zucker-Kritiker ein weiterer PR-Stunt des von James Quincey geleiteten US-Getränkeriesen ist, um seine Gesundheitsbotschaft zu verstärken. Denn im neuen Zuhause befindet sich im Erdgeschoss ein Fitnesscenter. Ideal also, um die Cola-, Sprite- und Fanta-Kalorien weg zu trainieren.