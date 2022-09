Paradeplatz: Ikea-Anderen, Yello-Meier, Peter Baumgartner

«Paradeplatz» Die Ikea-Chefin an der Schwinger-Front, Verstärkung für Yello-Sänger Dieter Meier – und gibts bald Big Macs im Edelhotel? Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Jessica Anderen (in der Mitte hinter der Kasse) am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Screenshot: Linkedin

Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen an der Verkaufsfront. Screenshot: Linkedin

Ikea-Schweiz-Chefin Jessica Anderen glaubt an die Wichtigkeit, die Füsse auf dem Boden zu behalten, wie sie auf Linkedin schreibt. Deshalb sei sie kürzlich an die Verkaufsfront des Möbelriesen gegangen. Dazu gehört auch die Abgabe der vegetarischen Köttbullar - nicht nur in der Filiale in Dietlikon ZH, sondern auch am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL. Dort habe sie neue Facetten der Schweizer Kultur kennen gelernt. Wird der Ikea-Hotdog schon bald durch Älplermagronen ersetzt?

Peter Baumgartner war einst CEO von Etihad Airways. Neu ist er bei Oro de Cacao an Bord. Rene Ruis / RENE RUIS

Prominenter Neuzugang bei Dieter Meier: Der Zürcher Yello-Sänger und Unternehmer konnte Ex-Etihad-Airways-Chef Peter Baumgartner ins Führungsteam seines edlen Schokoladengeschäfts Oro de Cacao holen. Fragt sich, ob der Aviatik-Fachmann es schafft, die teuren Tafeln schon bald an zahlreiche Premium-Airlines liefern zu können. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen muss sich aber keine Sorge machen: Sein Vertrag mit Swiss-Chef Dieter Vranckx für das berühmte Swiss-Schöggeli wurde erst letztes Jahr verlängert (CH Media berichtete).

Gibts in den edlen Marriott-Hotels schon bald Fast Food von McDonald's? Steven Senne / AP

Hotel meets Fast Food: Marriott-CEO Anthony «Tony» Capuano ist jetzt im McDonald's-Vorstand, wie das deutsche Fachmedium für Hotellerie und Gastronomie AHGZ schreibt. Die Branchen seien ja verwandt. Was der Chef der weltweit grössten Hotelkette beim Fast Food-Riesen genau will, bleibt dennoch schleierhaft. Vielleicht springt für die künftigen Hotelgäste ein Cheeseburger zum Willkommens-Cüpli heraus.

Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn. Clemens Bilan / EPA

Die AHGZ macht derweil mit einem besonderen Angebot auf sich aufmerksam: «Bei uns ist das 9-Euro-Ticket auch noch im September verfügbar – 6 Wochen für nur 9 Euro lesen», wirbt das Medium in Anlehnung an das millionenfach genutzte 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn, das nur noch bis Ende August nutzbar war. Die deutsche Politik und Bahn-Chef Richard Lutz feilen zwar an einem Nachfolgeticket. Dieses dürfte aber wesentlich teuer werden – und der ÖV in Deutschland wieder unattraktiver.