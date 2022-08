Paradeplatz: Migros-Zumbrunnen, Google-Pichai, CS-Warner

«Paradeplatz» Die Migros lüftet ein süsses Geheimnis, Google empört mit Luxus-Lohn – und die Ex-CS-Managerin drückt die Schulbank Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Die Migros präsentiert ihre Glacé-Hitliste im hauseigenen Magazin. Migros-Magazin

Spieglein, Spieglein an der Wand, welches ist das beliebteste Migros-Glacé im ganzen Land? Für das diesjährige Sommergeschäft beantwortet die Migros-Spitze rund um Konzernchef Fabrice Zumbrunnen und Ursula Nold diese Frage im hauseigenen Magazin. An erster Stelle liegt das kultige Vanille-Glacé am Stil mit Seehund und blauer Verpackung. Auf Platz drei folgt das Schoggi-Pendant mit Bär und brauner Verpackung. Und dazwischen liegt die Magnum-Kopie Megastar Almond. Markenprodukte? Fehlanzeige. Dutti würde sich freuen.

Sundar Pichai ist Chef von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google. Jeff Chiu / AP

Diese Woche sorgte ein deutscher Tiktok-User für Aufruhr. Der Grund: Für ein Praktikum bei Google in Zürich erhalte er 9000 Franken pro Monat. Gegenüber Medien will der Silicon-Valley-Riese unter der Leitung von Sundar Pichai keinen Kommentar zu den Löhnen abgeben. Und das Social-Media-Video ist inzwischen auch wieder gelöscht. Fragt sich bloss, wann in Zürich die ersten Luxus-Reisecars von Google vorfahren, die wie in Kalifornien die gut bezahlten Angestellten ins Büro fahren.

Drückt wieder die Schulbank: EX-CS-Risikochefin Lara Warner. Zvg / Aargauer Zeitung

Im Frühjahr 2021 musste Lara Warner nach den beiden Milliardenpleiten Greensill und Archegos ihren Posten als Risikochefin bei der Credit Suisse räumen. Nun wissen wir dank dem Onlineportal «Tippinpoint» auch, was sie jetzt so treibt: Sie drückt wieder die Schulbank und absolviert den Lehrgang Advanced Management Certificate in Management, Innovation und Technologie an der Elite-Universität MIT in Boston. Dort wolle sie etwas übers «Management der menschlichen Seite der digitalen Disruption» lernen. Wir hoffen, sie lernt auch etwas darüber, wie man Risiken besser abschätzen kann.