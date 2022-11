«Paradeplatz»: Die etwas anderen Wirtschaftsnews der Woche

«Paradeplatz» Die Migros unterzieht Jugendliche einer Schocktherapie ++ Economiesuisse setzt auf Zwerge ++ Die Schweiz entdeckt ihre Ingwer-Liebe ++ Zalando-Chefs greifen zu Tricks Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Migros macht Schlagzeilen mit dem Rücktritt ihres Chefs Fabrice Zumbrunnen. Lehrlinge und Gymi-Schüler schockiert sie aber mit etwas anderem: Die Energydrinks von M-Budget werde es «bald nicht mehr so geben», heisst es in einem Tiktok-Video des Händlers. Die Nutzer sind in Alarmbereitschaft: «Dann kann die Migros dichtmachen!», heisst es etwa. Andere vermuten einen Marketingtrick: Es werde wohl nur ein neues Design geben. Die Pressestelle will auf Anfrage «nicht spoilern» – und geniesst für einmal den Rummel.

Kryptische Filmchen allein sorgen noch lange nicht für einen Hype – weder im Netz noch anderswo. Das beweist der von Monika Rühl geführte Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Sein neustes Kurzfilmchen für seine Europapolitik-Kampagne «Stark + Vernetzt» zeigt Zwerge, die Helvetia an den Boden gefesselt haben wie einst Gulliver. «Helfen wir Helvetia wieder auf die Beine – mit einer mutigen Europapolitik», so der Aufruf. Wir meinen: Helfen wir Economiesuisse wieder auf die Beine – für bessere Kampagnen.

Economiesuisse-Chefin Monika Rühl. Bild: Christian Beutler/ Keystone

Die Zeiten als man hierzulande ein «Riz Casimir» für ein indisches Curry hielt, sind definitiv vorbei. Exotische Gewürze sind mittlerweile in den Schweizer Küchen angekommen, wie die jüngste Importstatistik zeigt: So haben sich etwa die Einfuhren von Ingwer in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht – 2628 Tonnen. Das entspricht immerhin rund 300 Gramm Ingwer pro Kopf. Ähnlich hoch sind die Importe bei Chilis. Das lehrt uns: Offenbar stehen all die trendigen Rezeptbücher von Yotam Ottolenghi oder Tanja Grandits nicht nur dekorativ im Büchergestell herum, sondern werden auch benutzt.

Die Kochbücher der Basler Sterneköchin Tanja Grandits werden nicht nur gekauft, sondern offensichtlich auch gelesen. Bild: Obs/Terre Des Hommes Schweiz/PPR

Gestiegen ist auch das Bestellvolumen bei Zalando. Der deutsche Online-Kleiderhändler wusste sich gegen die im laufenden Jahr mieser und mieser werdende Konsumentenstimmung mit einem simplen Trick zu helfen: Der Mindestbestellwert wurde für die Kundschaft erhöht – wer für weniger als 30 Franken einkauft, muss seit Juli Versandkosten zahlen. Das Ergebnis für Zalando: 2,9 Prozent mehr Umsatz und 13,5 Millionen Euro Gewinn im dritten Quartal. Die beiden Chefs Robert Gentz und David Schneider dürften sich schon die Hände reiben und wie in Vorjahren Boni in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe einsacken. Die schlechte Konsumentenstimmung wissen sie für sich abzufedern.