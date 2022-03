Paradeplatz: Migros-Nold, Flughafen-Zürich-Widrig und Läderach

«Paradeplatz» Die Mutter aller Migros-Fragen, die Homeoffice-Erkenntnis des Flughafen-Chefs – und Läderachs Frauenfeiertag Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neusten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 12.03.2022, 05.00 Uhr

Der, die, das? Andere Regionen, andere Migros-Artikel. Screenshot: Twitter @sdatsbern

Migros-Verwaltungsratspräsidentin Ursula Nold. Gaetan Bally / KEYSTONE

Auf kaum eine andere Firma trifft das Sesamstrasselied so gut zu, wie auf die Migros. Denn die Frage «der, die, das?» beschäftigt die Kundschaft seit Beginn. Präsidentin Ursula Nold hat bisher kein Gender-Machtwort dazu gesprochen. Aufschluss gab diese Woche dafür das Deutschschweizer Sprachatlas-Projekt SDATS auf Twitter mit einer Mundart-Landkarte. Die Erkenntnis: Im Mittelland und in der Zentralschweiz geht man «i d’Migros», im Süden des Kantons Zürich und in Teilen St.Gallens und Graubündens hingegen «in Migros». Da haben’s die Romands einfacher, dort ist es stets «la Migros».