Paradeplatz: Post, Lidl, SBB-Ducrot-Lohn, Selecta-Feier

Paradeplatz Die Post macht Werbung für Lidl ++ SBB-Chef Ducrot kassiert eine Million ++ spanische Luxusfeier für Selecta-Manager Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Die Post preist die Vorteile des Discounters Lidl an. Nana Do Carmo

Dass Banken auf Staatshilfe zählen können, ist dieser Tage keine neue Einsicht. Dass auch der Discounter Lidl auf die Hilfe aus dem staatsnahen Umfeld zählen kann, ist hingegen neu. Die Post hält ihren Kunden nämlich seit neustem Schnäppchen von Lidl zu. «Damit lässt sich jedes Haushaltsbudget dehnen. Wer möchte das nicht, um sich mehr leisten zu können?», säuselt der Leiter Produktmanagement Werbung in einem Brief, der die Vorteile des Discounters anpreist. Ob auch Post-CEO Roberto Cirillo bei Lidl einkauft? Sein Budget muss er mit einem Jahreslohn von 822’000 Franken jedenfalls kaum dehnen.

Letztes Jahr luden Selecta-Chef Christian Schmitz und dessen Präsident Joe Plumeri eine Auswahl von ihren Top-Leuten ins 5-Sterne-Hotel Chedi von Samih Sawiris in Andermatt. Das sorgte beim Personal der Snackautomaten-Firma angesichts der schlechten Geschäftszahlen allerdings für Stirnrunzeln. Nach dem Corona-Höhepunkt sehen diese nun wieder etwas besser aus. Logisch, dass das mindestens so luxuriös gefeiert werden muss. Und das taten Schmitz und Co. denn auch, wie er auf Linkedin stolz bekannt gibt, und zwar in der Finca Cortesin in Spanien - laut Veranstalterangaben ein 6-Sterne-Hotel.

Hier konnten Selecta-Manager ins kühle Nass eintauchen: Pool der Finca Cortesin in Spanien. Screenshot: Linkedin

SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar. Peter Schneider / KEYSTONE

Maximal eine Million Franken inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeträgen werde der neue SBB-Chef verdienen, sagte Präsidentin Monika Ribar vor gut drei Jahren. Nun zeigt der neueste Vergütungsbericht: SBB-Chef Vincent Ducrot kassierte letztes Jahr eine Gesamtvergütung von 1,004 Millionen Franken. Selbst nach Abzug eines einmaligen Geburtstagsgeschenks in der Höhe von 2000 Franken hätte er die Millionengrenze geknackt. Dass Ducrot diese Woche eine Preiserhöhung im ÖV ankündigte, hat bestimmt keinen Zusammenhang.