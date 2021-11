Paradeplatz: Swiss-Nachhilfstunde für SRF-Ruefer

«Paradeplatz» Die Swiss hilft SRF-Ruefer auf die Sprünge, die Post ist aufs «Gutzeli» gekommen – und der Salt-Präsident macht die Pirouetten Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 20.11.2021, 05.00 Uhr

Die Swiss fliegt das Team von Nati-Coach Murat Yakin nächstes Jahr nach Katar an die WM. Screenshot: Swiss / Instagram

Der Sieg der Schweizer Fussball-Nati-Männer gegen Bulgarien versetzte SRF-Kommentator Sascha Ruefer in Ekstase: «Ja! Die Schweizer Nati fährt nach Katar. Oder sie fliegt. Egal wie. Hauptsache die Schweiz ist an der Weltmeisterschaft!» Ruefers Unsicherheit bezüglich der Reisemittel-Wahl von Murat Yakin, Xherdan Shaqiri und Co. nutzte Swiss-Chef Dieter Vranckx sofort für eine PR-Botschaft. Die Airline und offizielle Partnerin der Nati klärte den TV-Mann auf Instagram stolz auf: «Sie werden definitiv fliegen ;)»