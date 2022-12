CS-Präsidenten, Bürokratie-Königinnen und tanzende Tramfahrer

Paradeplatz Die verbannten Präsidenten aus der CS-Ahnengalerie +++ Eine Bürokratie-aufbauende Chefbeamtin +++ Und: Tanzen hier wirklich Tramfahrerinnen und -fahrer? Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Schon fast wieder vergessen: António Horta-Osório, Kurzzeit-Präsident bei der Credit Suisse. Christoph Ruckstuhl / NZZ

Autsch, das schmerzt: Kurzzeit-Präsident António Horta-Osório wird verwehrt, was abtretenden Präsidenten der Credit Suisse ansonsten zuteil wird: ein Porträtgemälde, das dann mit stolz in den Verwaltungsratssaal gehängt wird. Das jedenfalls weiss die «Bilanz» zu berichten. Die in jüngster Zeit arg ins Trudeln geratene Schweizer Traditionsbank möchte den vielfliegenden Corona-Quarantäneregel-Brecher wohl gerne so schnell wie möglich wieder vergessen. So wie sie sich auch nicht mehr an Lukas Mühlemann erinnern will, dem zweiten Ex-CS-Präsidenten, von dem es kein Gemälde gibt. Anders als Horta-Osório flog der nicht zu viel herum, im Gegenteil: Er war einer der vielen Manager, die dafür sorgten, dass die Swissair gar nicht mehr abheben konnte.

Die neue Chefin des sich gerne liberal präsentierenden Staatssekretariats für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, hat für ihr allererstes Interview die hauseigene Publikation «Die Volkswirtschaft» auserkoren: Darin verrät sie nun, dass die staatliche Bürokratie sie «manchmal wahnsinnig» mache und dass sie sich damit nicht abfinden könne. Also letztlich klagt eine gut entlöhnte Staatsangestellte, die ihre gesamte Karriere beim Bund gemacht hat, im Gespräch mit zwei Amtsjournalisten in einem mit Steuergeldern finanzierten Medium über zu viel Bürokratie. Das kann man natürlich machen, aber ausser etwas mehr Bürokratie bringt das wohl nichts.

Helene Budliger Artieda: Seco-Chefin seit August 2022. Anthony Anex / KEYSTONE

Der Fachkräftemangel erfasst alle Branchen. Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) von Direktor Marco Luethi gehen deshalb neue Wege: «Die Trampilot*innen wünschen sich neue Kolleg*innen», heisst es in einem Video zu einem Tanz-Flashmob. Ein wenig wurde dabei geschummelt: Bei der talentierten Vortänzerin handelt es sich nicht um eine Tramfahrerin. Es sei verziehen, denn im Zürcher Verkehr ist das Hände-Verwerfen sowieso das Maximum an benötigten Tanzfähigkeiten des ÖV-Personals.

Die VBZ-Rekrutierungskampagne. VBZ