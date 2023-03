Paradeplatz: Emmi-Demarmels, Nestlé, Swiss-Vranckx und Air Baltic

Paradeplatz Emmi feiert «Geburtsmagie» der Frauen ++ Nestlé-Manager als Schoggi-Indiana-Jones ++ Swiss-Aushilfe braucht Aushilfe Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Grüsse aus Brasilien (von links): Die Nestlé-Topmanager Stefan Palzer, Laurent Freixe und Magdi Batato. Screenshot: Linkedin

Wenn Nestlé-Manager eine Reise tun, so können sie was erzählen. So geschehen auch im Falle der Nestlé-Topleute Magdi Batato, Stefan Palzer und Laurent Freixe. Stolz postete Batato auf Linkedin Bilder ihres Trips nach Brasilien, wo sie die Bauern besuchten, die Nestlés Kakao liefern, um sich ein Bild von den Nachhaltigkeitsbemühungen vor Ort zu machen. Dazu gehörte auch die uniforme Kleidung mit beigen Shirts und Dschungel-Hüten. Fast wie Indiana Jones. Fast.

Emmi-Chefin Ricarda Demarmels. zvg

Diese Woche feierten viele Unternehmen den Weltfrauentag. So auch der von Ricarda Demarmels geführte Milchverarbeiter Emmi. Doch während es bei den meisten - wie von der Bewegung vorgesehen - um die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen oder politischen Errungenschaften von Frauen ging sowie um die Förderung einer Welt ohne Stereotypen und Diskriminierung, scheint beim Luzerner Konzern noch ein anderes Weltbild zu herrschen. So rief der Emmi-Kommunikationschef via Linkedin auf Englisch dazu auf, sich vor der Liebe, dem Mitgefühl und der Geburtsmagie («love, compassion and birthgiving magic») zu verbeugen. Dazu der Hashtag #emmimoments. Manche würden wohl eher von #cringemoments sprechen.

Air Baltic übernimmt für die Swiss zahlreiche Flüge. Toms Kalnins / EPA

Am Flughafen Zürich erhält man dieser Tage auf der Zuschauerterrasse zuweilen den Eindruck, als wären mehr hellgrüne als rot-weisse Flugzeuge zu sehen: Denn die lettische Air Baltic, die ihren Flight Attendants Löhne zwischen 900 und 1500 Euro bezahlt, übernimmt seit einigen Monaten zahlreiche Flüge der Swiss von Airline-Chef Dieter Vranckx (CH Media berichtete). Der Grund: Der Lufthansa-Tochter fehlt es an Personal, um die wiedererstarkte Nachfrage zu decken. Doch nun hat Air Baltic selbst Engpässe - und muss deshalb ihre eigenen Flüge an eine litauische Charter-Airline auslagern. Kapitalismus über den Wolken nennt sich das.