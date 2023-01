Paradeplatz mit Flughafen-Widrig, Roche-Franz, Nestlé-Schneider

Paradeplatz Flughafen Zürich streut Salz in die Wunde der Bergbahnen ++ Roche lässt Basel links liegen ++ Nestlé erzielt Foie-gras-Coup Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Der abtretende Roche-Präsident Christoph Franz wählte Zürich für seinen Abschiedsanlass mit Medien. Gaetan Bally/KEYSTONE

Als ob die Schweizer Bergbahnen angesichts des Schneemangels nicht schon genug leiden würden! Der Flughafen Zürich von CEO Stephan Widrig streute diese Woche auf Instagram Salz in die Wunden der kriselnden Skigebiete: «Unsere Skymetro transportiert bis zu 8200 Passagiere pro Stunde, was sie zur meistfrequentierten Seilbahn der Schweiz macht.» Zahlen, von denen Schneesportorte wie Wildhaus oder Savognin nur träumen können.

Christoph Franz, Noch-Verwaltungsratspräsident des Basler Pharmakonzerns Roche, suchte vor seinem Abgang ein letztes Mal die grosse Bühne. Um die mediale Reichweite zu maximieren, wählte die Kommunikationsabteilung für den Anlass mit der Presse die Medienhauptstadt Zürich, was in Basel für Irritationen sorgte. Die Wogen glätten mit einer optimierten Standortwahl könnte der nächste Präsident, Severin Schwan. Anders als Franz wohnt er immerhin in Riehen bei Basel.

Vegane Stopfleber aus Sonnenblumenöl und Miso-Paste: Diese Neuheit lancierte Nestlé-Chef Mark Schneider vor den Festtagen zusammen mit Coop – offenbar mit Erfolg. «Unsere gesamte Produktion wurde abgenommen, und das im ganzen Land», so eine Sprecherin, also auch in der Foie-gras-Hochburg Westschweiz. Kein Röstigraben also? Nicht ganz. Im Coop-Onlineshop finden sich trotz der guten 4-Sterne-Bewertung noch wenige widerspenstige Foie-gras-Liebhaber aus der Romandie: «zu teigig und zu zuckrig».