Gastrosuisse sucht Platzer-Gegenteil: Der «Paradeplatz» der Woche

Paradeplatz Gastrosuisse sucht das Gegenteil von Platzer ++ Selecta-Chef vs Swiss: Runde zwei ++ Entschleunigung mit SBB-Ducrot Gastrosuisse braucht einen neuen Direktor – und sucht das Gegenteil des eigenen Präsidenten. Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Fällt nicht durch Diplomatie auf: Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer. Keystone

Der Gastronomieverband Gastrosuisse sucht eine neue Direktorin oder einen neuen Direktor. Eine integrierende Persönlichkeit soll das sein, heisst es im Stelleninserat, dazu diplomatisch, pragmatisch und lösungsorientiert. Das tönt ziemlich genau nach dem Gegenteil von Polter-Präsidenten Casimir Platzer – und ist wohl Beweis dafür, dass das Konzept von Yin und Yang auch in hiesigen Restaurantküchen angekommen ist.

Kein Fan der Swiss: Der Post von Selecta-Chef Christian Schmitz. Linkedin

Abgänge en masse, sektenhafte Stimmung, schlechte Bewertungen: Selecta-Chef Christian Schmitz hätte genug zu tun im eigenen Haus («CH Media» berichtete). Lieber arbeitet er sich aber erneut an der Airline Swiss ab. In einem Linked-in-Post kritisiert er das Service-Level von Air Baltic, die für Swiss Flüge durchführt. Werde die Zusammenarbeit beibehalten, werde das «nachteilig für das soziale Klima sein». Gespannt warten wir auf den Beitrag von Swiss-Chef Dieter Vranckx, wenn der das nächste Mal vor einem klemmenden Selecta-Automaten steht, der die Cola für 4.50 Franken nicht rausrücken will.

Die Menschen in der Schweiz sind den SBB von Chef Vincent Ducrot verbunden wie kaum einem anderen Unternehmen. Das zeigt das Beispiel einer Live-Webcam auf Youtube, die seit Juli ununterbrochen das Treiben vor dem Zürcher Hauptbahnhof filmt. Sie hat bereits über 5000 Likes gesammelt und fast zu jeder Tageszeit Dutzende Zuschauer. Wobei: Vielleicht erfreuen sich auch Homeoffice-Arbeitende am Anblick der vollen Pendlerzüge, in denen sie nicht mehr sitzen müssen.