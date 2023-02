Paradeplatz: Genfs André Schneider, Coops Philipp Wyss, CS-Körner

Paradeplatz Genfer üben sich in Swissair-Nostalgie ++ Coops «heimlifeisse» PR-Botschaft ++ Rassismus in der Credit-Suisse-Kantine Der Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neuesten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Wirtschaftsredaktion Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Aviatiknostalgie à la Flughafen Genf. Bild: Instagram

Ach, die Swissair! Das Social-Media-Team des von André Schneider geleiteten Flughafens Genf übte sich diese Woche in Nostalgie. Auf Instagram wurde die Community an die goldenen Jahre der Aviatik erinnert, unter anderem mit einem Bild von der Bordkabine eines Swissair-Jumbos Anfang der 1980er-Jahre - mit mehr Beinfreiheit und besserer Gastronomie. Auf die Frage, ob das Fliegen früher besser gewesen sei, antworten 80 Prozent mit «oui». Worauf der Flughafen die User daran erinnerte, dass Fliegen früher aber auch viel teurer war.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Anfang der 1980er-Jahre sah der Gastroservice an Bord des Swissair-Jumbos noch ganz anders aus – und das Rauchen war auch erlaubt. Bild: Instagram/Genève Aéroport

Tue Gutes und sprich darüber, musste sich Coop-Chef Philipp Wyss gesagt haben, als das Unternehmen stolz eine Innovation zur Vermeidung von Foodwaste verkündete: Aprikosenkerne, die aus dem Abfallprodukt Aprikosensteine verarbeitet werden und noch dazu eine nachhaltigere Variante zu Mandeln sind. Klingt toll. Und woher stammen die Kerne? Aus dem Aprikosenkanton Wallis? Leider (noch) nicht, der Hersteller Kern Tec aus Österreich bezieht die Fruchtkerne aus Europa inklusive der Türkei. Dieses Detail bleibt in der Medienmitteilung natürlich unerwähnt.

Für Credit-Suisse-Mitarbeitende im Regal: Schoko-Desserts mit rassistischem Namen. Bild: zvg

Wie inzwischen beinahe jeder Grosskonzern bekennt sich auch die Credit Suisse zu Diversität und Inklusion – zu einem Arbeitsplatz, in dem Rassismus keinen Platz hat. Doch in der Kantine der beiden CS-Tower in Zürich-Oerlikon, die von einer externen Firma betrieben wird, stehen noch immer die «Mohrenköpfe» der Aargauer Firma Dubler im Regal. CS-Chef Ulrich Körner wird dies angesichts der grossen Verluste und des sinkenden Aktienkurses entgangen sein.