Paradeplatz: Harry Hohmeister, Fabrice Zumbrunnen, Vincent Ducrot

«Paradeplatz» Harry Hohmeisters verrückte Reisen, das falsche Fleischversprechen der Migros - und saukalte SBB-Wartehäuschen Ein Blick auf die etwas anderen Wirtschaftsgeschichten der Woche: Die neusten «Paradeplatz»-Meldungen. SaW-Redaktion 30.10.2021, 05.00 Uhr

Twitter / @husme

Diese Woche trat Ex-Swiss-Chef Harry Hohmeister an einem Podiumsgespräch des Branchenverbands Iata in Madrid auf - und verlieh dabei sowohl als Lufthansa-Manager als auch als Familienvater seinem Ärger Ausdruck. Schlicht «verrückt» seien die heutigen Prozesse an Flughäfen für die Dokumentenkontrolle. Wenn man dann noch mit Kindern reise, sei alles noch mühsamer, sagte Hohmeister, der einen erwachsenen Sohn und ein 6-jähriges Kind hat.